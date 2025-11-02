約7年ぶりの地上波ドラマ復帰で注目を集めている、手越祐也。メインキャストとして出演している『ぼくたちん家』（日本テレビ系）では、クールなゲイの中学教師を演じ、いつものチャラ男としてのイメージを払しょくする演技に「はまり役！」と絶賛が集まっている。

「撮影は8月中旬から始まって、今は第6話くらいですが、現場は手越さんを中心にとにかく笑い声が絶えないですね。本人も久しぶりにドラマの話が来た時に『体力の続く限り頑張ります！』と相当気合が入ってましたからね。ジャニーズ事務所を辞めるまでは日本テレビで『世界の果てまでイッテQ！』（日本テレビ系）やサッカーの番組をやっていて、迷惑を掛けたことをかなり気にしてましたからね」（テレビ局関係者）

2020年に手越は、新型コロナウイルス蔓延時の緊急事態宣言下で外出と飲酒をしたことで、無期限の活動自粛処分を受けている。その後事務所を退所してフリーになる選択をした彼だが、地上波復帰はなかなかかなわなかった。2024年10月に『イッテQ』で復帰して以降は、徐々に露出を増やしつつある。

「今回のドラマでも、局内では『何で今更、手越を起用するんだ？』という声もあったのは事実ですが、本人もそれをわかった上で、『これまで日テレにはお世話になったから恩返しがしたい！』という気持ちで受けたそうですよ。

撮影現場でも、女子高校生役の白鳥玉季さんと大島美優さん、星乃あんなさんの3人とよく話をしていて、『今は高校で何が流行ってるの？』とか、『好きな食べ物なんなの？』とか、グイグイ距離を詰めて会話を引き出していますね。かといって自分の話をするんじゃなくて、相手の話を上手に引き出して会話を盛り上げているので、現場ではみんな『やっぱり、コミュ力お化けだね』と言われています。及川光博さんも明るい方なので、2人がMCみたいになってみんなから話を引き出している感じですね」（同前）

久々のドラマの現場でも、持ち味を生かして現場を盛り上げている様子だ。一方、今回封印したのが、彼のトレードマークの金髪だった。役柄に合わせ、ドラマには黒髪で出演しているが……。

「手越さんは来るときは金髪で、メイクさんに現場で黒髪のウィッグをつけていて、みんなに『どう？似合ってる？』とか聞いて現場を和ませてますね。

撮影は12月まであって数字はこれからでしょうけど、現場での俳優としての評価は上々のようなので、今後も俳優としてのオファーはありそうですよ」

本誌も10月に、手越が金髪から黒髪に“スイッチ”する様子を目撃している。トレードマークを封印してまでドラマ復帰を果たした手越。彼が役者として“大化け”する日も近そうだ。