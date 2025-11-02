¡ÚMLB¡Û¡Ö¶ÃØ³¤ÎWS3¾¡ÌÜ¡×»³ËÜÍ³¿¡¢¥É¥¸¥ãー¥¹µåÃÄ»Ë¾å½é¤ÎÏ¢ÇÆ¤ÇMVP¡¡¥¹¥ß¥¹¤¬±äÄ¹11²ó¡ÈÃÍÀé¶â¡É¤Î·è¾¡¥¢ー¥Á
¥Ê¡¦¥êー¥°À¾ÃÏ¶è¤Î¥É¥¸¥ãー¥¹¤Ï1Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö2Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¥í¥¸¥ãー¥¹¥»¥ó¥¿ー¤Ç¤Î¥Ö¥ëー¥¸¥§¥¤¥ºÀï¤Ë5－4¤Ç¾¡Íø¡£ÂÐÀïÀ®ÀÓ4¾¡3ÇÔ¤Ç¡¢µåÃÄ»Ë¾å½é¤ÎÀ¤³¦°ìÏ¢ÇÆ¤òÃ£À®¤·¤¿¡£
±äÄ¹11²óÉ½¤Ë¤Ï¡¢¥¦¥£¥ë¡¦¥¹¥ß¥¹Êá¼ê¤¬·è¾¡¥¢ー¥Á¤ò¥Þー¥¯¡£9²óÅÓÃæ¤«¤éÅÐÈÄ¤·¤¿»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¤¬2²ó2¡¿3¤òÅê¤²¤ÆÁê¼êÂÇÀþ¤òÍÞ¤¨¹þ¤ß¡¢¥ïー¥ë¥É¥·¥êー¥º3¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤¿¡£
¢£ÂçÃ«æÆÊ¿¤¬¾Î»¿¡ÖÀ¤³¦°ì¤ÎÅê¼ê¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¡×
3¾¡3ÇÔ¤Ç·Þ¤¨¤¿¥ïー¥ë¥É¥·¥êー¥ºÂè7Àï¤Ï¡¢½øÈ×¤«¤é¥É¥¸¥ãー¥¹¤¬ÎôÀª¤ÎÅ¸³«¤Ë¡£Ãæ3Æü¤ÇÀèÈ¯¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤¬¡¢2²ó1¡¿3¤òÅê¤²¤Æ5°ÂÂÇ3¼ºÅÀ¤Ç¹ßÈÄ¡£ÂÇÀþ¤â·è¤á¼ê¤ò·ç¤¡¢2ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤Ç»î¹ç½ªÈ×¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢³³¤Ã¤×¤Á¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¥É¥¸¥ãー¥¹¤¬¼«Ëý¤ÎÄ¹ÂÇÎÏ¤ÇÈ¿·â¡£2ÅÀ¤òÄÉ¤¦8²óÉ½¤Ë¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Þ¥ó¥·ーÆâÌî¼ê¤Î°ìÈ¯¤Ç1ÅÀº¹¤ËÇ÷¤ë¤È¡¢9²óÉ½¤Ë¤Ï¥ß¥²¥ë¡¦¥í¥Ï¥¹ÆâÌî¼ê¤¬µ¯»à²óÀ¸¤ÎÆ±ÅÀ¥½¥í¤òµÏ¿¡£
Æ±ÅÀ¤Ç·Þ¤¨¤¿9²óÎ¢1»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤Ç¤Ï¡¢Á°Æü¤ËÇòÀ±¤òµó¤²¤¿»³ËÜ¤¬2ÆüÏ¢Â³¤Ç¶ÛµÞÅÐÈÄ¡£Áê¼êÂÇÀþ¤Î¹¶·â¤òÌµ¼ºÅÀ¤ÇÎ¿¤®ÀÚ¤ë¤È¡¢±äÄ¹11²óÉ½¡¢½÷Ë¼Ìò¤Î¥¹¥ß¥¹¤¬ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤Æ¾¡¤Á±Û¤·¡£Â³Åê¤Î»³ËÜ¤¬11²óÎ¢1»à°ì¡¢»°ÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤âÊ»»¦ÂÇ¤ËÂÇ¤Á¼è¤Ã¤Æ¡¢2Ç¯Ï¢Â³¤ÎÀ¤³¦°ì¤òÃ£À®¤·¤¿¡£
»³ËÜ¤Ï¡¢Âè2Àï¡¢Âè6Àï¤ËÂ³¤¤¤Æ¶ÃØ³¤Î¥ïー¥ë¥É¥·¥êー¥º3¾¡ÌÜ¡£¥·¥êー¥ºMVP¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£¥¨ー¥¹¤ÎÇ®Åê¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¤¿ÂçÃ«¤Ï¡¢´¿´î¤ÎÎØ¤ÇÌÜ¤ò½á¤Þ¤»¡ÖÀ¤³¦°ì¤ÎÅê¼ê¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡¢ÀË¤·¤ß¤Ê¤¤»¿¼¤òÂ£¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£