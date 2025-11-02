◇ムロオ関西大学ラグビー第5節（2025年11月2日 京都・宝が池公園球技場）

王座奪回を狙う京産大は47―26で近大を下して開幕5連勝を飾り、3位以内を確定させて13大会連続39回目の大学選手権出場を決めた。

前半は序盤から相手を上回って4トライを挙げ、26―7で折り返す。だが、後半に入るとラインアウトのミスからカウンターを食らうなど劣勢に回り、3トライを許して一度は26―26とされる。

迎えた後半29分、ラインアウトからモールで攻め込み、最後はLO石橋チューカ（3年＝報徳学園）がトライ。同36分にも途中出場のFB太田陸斗（2年＝京都成章）のトライでリードを広げた。終了間際にも1トライを追加し、3トライ差以上の勝利でボーナスポイントも獲得した。

立ち上がりで圧倒された前節の同大戦から課題を修正。FL伊藤森心主将（4年＝松山聖陵）は「中1週で難しい状態でしたけど、前回の反省から、今日はいい入りができた。後半開始20分で近大さんの意地、プレッシャーを受けたけど、そこで落ちることなく、もう一回まとまって近大さんを圧倒しようという姿勢を見せられた。ただ、後半の入りの20分を修正しないと（残り2試合の）関学さんと天理さんはタフだと思うので。関西優勝のために、もう一つレベルアップしたい」などと語った。