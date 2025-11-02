小芝風花、料理の腕が「すごっ」「プロ級すぎる」「おいしそう」と話題 俳優仲間・森高愛が“映える”手料理を公開
俳優の森高愛（27）が10月31日、自身のインスタグラムを更新。「風花シェフ凄すぎました 何から何まで準備ありがとう」とつづり、俳優仲間の小芝風花（28）が手作りした見た目も華やかな“ハロウィーン料理”を披露した。
【写真】「すごっ」「プロ級すぎる」「おいしそう」小芝風花の手作り“ハロウィーン”料理
投稿では、小芝、同じく俳優仲間の柳生みゆ（35）と一緒にハロウィーンパーティーを満喫したことを報告。テーブルには、ローストビーフのサラダ、モンスターをかたどったハンバーグやおにぎり、かぼちゃ型のニョッキらしき品など、小芝による手料理の数々が並んでいる。
また、仮装×メイク姿の3ショットもアップ。最近の投稿で小芝が披露した、手編みの“ピクミン帽”をかぶっている様子もとらえられている。
なお同日、小芝も自身のインスタでハロウィーンパーティーの思い出ショットを公開。森高と柳生は“初対面”だったそうで「大好きなお友達と大好きなお友達が楽しそうに話してる空間。幸せだった〜」とうれしそうにつづっていた。
これらの投稿に対し、コメント欄には「みんな可愛すぎ!!!ふうかちゃんピクミン被ってる」「風ちゃんの大切なお友達同士が会ってるのほんとに幸せ」「楽しそう」「風花ちゃんの料理もすごすぎ！」「風花ちゃんの料理すごっ」「料理がガチじゃん！」「プロ級すぎる」「おいしそう」「最高なハロウィンパーティー」など、さまざまな反響が寄せられている。
