［ケアラーの風景］きょうだい＜５＞

障害や病気がある子どもと、ない子ども。

一つ屋根の下で育てる親も苦悩している。

「毎日余裕がなく、気が休まる時がない」。特別支援学校に通う長女（１７）と、「きょうだい」である中学生の次女と小学生の長男を育てる埼玉県の女性（４２）はため息をつく。

長女は５歳で難治性てんかんになり、その後、知的障害と自閉症と診断された。生活全般に介助が必要で、外出は車いす。てんかん発作がいつ起きるかも分からない。会社員の夫（４３）は出張が多く、長女の世話は主に女性が担ってきた。

「みんな大切な子どもだが、どうしても長女に割く時間が多い生活になってしまう」と漏らす。

■精いっぱいの頑張り

昨秋のことだ。大声で騒ぐ長女に向けて、次女が「黙って！」「近所迷惑！」と、強い口調で怒りをぶつける日が続いた。夫婦で「お姉ちゃんは悪くない」「病気や障害のせいだから、そんなふうに言うもんじゃない」と厳しく伝えると、次女は「お姉ちゃんの障害や病気は、私に関係ない」と泣き出した。次女が姉を責めたり、あからさまな不快感を示したりするのは初めてで、驚いた。思いがけない言葉に夫は泣き出した。女性は「心のどこかで『分かってくれている』と、甘えていたのだと思う」と振り返る。

後日、講演で「『きょうだい』は我慢している」という話を聞いた。次女と長男に長女を連れて学校行事などに参加していることについてどう思っているのかを尋ねると、２人は素直に「恥ずかしい」「嫌だ」と答えた。以後、意識的に次女や長男のための時間をつくるよう心掛けている。

今月開かれた次女の運動会には、長女を福祉支援サービスに預けて参加した。終わった後、久しぶりに次女と２人きりで買い物に出かけた。シャツやパーカなどを買い、スイーツを食べ、たわいもない話をした。

「楽しそうな次女の顔がうれしかった。幸せだなと思った」

次女や長男には、長女が「重荷」にならないでほしいと思っている。だが、夫婦だけで対応しきれない時はあり、次女や長男を頼ってしまうことは少なくない。障害の重い長女が使える支援サービスの定員は少なく、いつでも使える状況ではない。もしかしたら、この先も……。

「親は精いっぱい頑張っている。『きょうだい』と向き合う時間をつくり、『きょうだい』が自分の人生を歩めるようにするためには、社会の力が必要。障害者の家族を支える制度を充実させてほしい」

■「居場所」拡充を

急性白血病の次女（４）が入院中の神奈川県立こども医療センターへ毎日のように通う、同県在住の女性（３６）も同様の思いを抱く。

次女と面会している間、生後１０か月の三女は、同センター近くにある一時保育室「リラのいえ」で過ごす。同センターで診療を受ける患者の「きょうだい」向けの施設で、夏休みなどは小学生の長女も預かってもらう。子どもたちの心のサポートに配慮した保育士らが、おもちゃで遊んだり、おしゃべりしたりしてくれる。「今は次女に寄り添ってあげたい。遊びに付き合うことができない長女や三女には申し訳なさを感じていたので、とても心強い」

だが、全国に視野を広げると、こうした施設はまだまだ不足していると感じる。女性は「病気を患う子どものケアで追い詰められている親は多い。『きょうだい』たちが楽しく過ごせる居場所が、もっと各地に広がれば」と願う。