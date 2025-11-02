¡Ö¥í¥¼¥Ã¥¿¥¹¥È¡¼¥ó¤Î¤è¤¦¡×ÁÏ¶È100Ç¯°Ê¾å¤ÎÏ·ÊÞ¿©Æ²3000¸®¤ò½ä¤Ã¤¿Ãø¼Ô¤¬¸ì¤ëàÌ¥ÎÏá¤È¤Ï
ÎáÏÂ£·Ç¯¤Ç¤¢¤ëº£Ç¯¤Ï¾¼ÏÂ100Ç¯¤Ë¤¢¤¿¤ë¡£100Ç¯¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¤½¤Î´Ö¤Î¼Ò²ñ¤äÀ¸³è¤ÎÊÑÍÆ¤ÏÂç¤¤¯¡¢Â¿¤¯¤Î»ö¾Ý¤¬»Ñ¤òÊÑ¤¨¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤»þ´Ö¤À¡£¤·¤«¤·Ãæ¤Ë¤ÏÁÏ¶È100Ç¯°Ê¾å¤ÎÎò»Ë¤ò»ý¤Ä¿©¤ÙÊª²°¤¬¤Þ¤ÀÆüËÜ¤Ë¤ÏÂ¿¤¯Â¸ºß¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÁÏ¶È¤«¤é100Ç¯°Ê¾åÃÈÎü¤ò¼é¤êÂ³¤±¤ëÏ·ÊÞ¿©Æ²¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡ØÆüËÜÏ·ÊÞ¿©Æ²ÂçÁ´¡Ù¡ÊÃ¤Ì¦½ÐÈÇ¡Ë¤ò¾å°´¤·¤¿¤Î¤¬ÁêÀîÃÎµ±»á¡£ÁêÀî»á¤Ï¡¢³ÆÃÏ¤Î¶¿ÅÚÎÁÍý¤òºÎ¤ê¾å¤²¤¿¥µ¥¤¥È¡ØÏ·ÊÞ¿©Æ²¡¡¿©¤ÎÎò»Ë¤ò½ä¤ëÎ¹¡Ù¤Î´ÉÍý¿Í¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç3000¸®¤òÄ¶¤¨¤ëÆüËÜ³ÆÃÏ¤ÎÏ·ÊÞ¤òË¬Ìä¤·¤¿¥¨¥¥¹¥Ñ¡¼¥È¤À¡£
ÁêÀî»á¤¬¡¢Ï·ÊÞ¿©Æ²¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¥µ¥¤¥È¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡Ö¸µ¡¹¡¢ÃÏÊý¤Î¿©¤ÙÊª¤¬Âç¹¥¤¤À¤Ã¤¿¡×¤³¤È¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖËÍ¤¬¶¿ÅÚÎÁÍý¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤¯¤ÆÏ·ÊÞ¤ò²ó¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡¢Ä´¤Ù¤è¤¦¤Ë¤â¡¢Ã¯¤â¤Þ¤È¤á¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡È¤³¤ì¤Ç¤ÏËÍ¤ÈÆ±¤¸¼ñÌ£¤Î¿Í¤¬¤¤¤¿¤éº¤¤ë¤¾¡É¤È»×¤¤¡¢Ï·ÊÞ¤Î¼½ñ¤òºî¤í¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¥µ¥¤¥È¤òÎ©¤Á¾å¤²¤¿¥¥Ã¥«¥±¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¡ÈÁÏ¶È100Ç¯¡É°Ê¾å¤Î¤ªÅ¹¤òÌÖÍå¤·¤è¤¦¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£¤½¤ÎÃæ¤«¤é¡¢º£²ó¤Î¡ØÆüËÜÏ·ÊÞ¿©Æ²ÂçÁ´¡Ù¤Ç¤Ï¡¢ËÍ¤¬ÆÉ¼Ô¤ËË¬¤ì¤Æ¤Û¤·¤¤Å¹¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÁêÀî»á¡¢°Ê²¼¥³¥á¥ó¥È¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¡Ë
Æ±½ñ¤Ë¤Ï¡¢µÊÃã¤ä¼ò¾ì¤ä»ý¤Áµ¢¤ê¤ÎÅ¹¤Ê¤É¤â´Þ¤á¤Æ88¸®¤ÎÏ·ÊÞ¤ÎÌ¾Å¹¤Î¾ðÊó¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¶½Ì£¿¼¤¤Îò»Ë¤ä¤³¤À¤ï¤ê¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤¬¡¢¤È¤¯¤ËÁêÀî¤µ¤ó¤Î°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ªÅ¹¤ò¤¤¤¯¤Ä¤«¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡£
¡Ö°ìÈÖ°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ïºù¤È°¾¤ÇÍÌ¾¤ÊÆàÎÉ¤ÎµÈÌî¤Ë¤¢¤ë¡Ø¤Ä¤ë¤Ù¤¹¤·¡¡Ìï½õ¡Ù¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£ËÜ¤Ç¾Ò²ð¤·¤¿Ãæ¤Ç¤ÏºÇ¸Å¤Î¤ªÅ¹¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Ê¤ó¤ÈÊ¸¼£Ç¯´Ö¡Ê1185Ç¯¡Á1189Ç¯¡Ë¤ÎÁÏ¶È¤Ç¡¢800Ç¯°Ê¾åÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ëÆüËÜºÇ¸Å¤Î¤ªò¿Å¹¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤º800Ç¯°Ê¾å¤âÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ëÅ¹¤¬¡¢¤³¤ÎÀ¤¤Ë¤¢¤ë¤³¤È¤¬¶Ã¤¤Ç¤·¤¿¡£ò¿¤Ï¹¾¸Í»þÂå¤«¤é¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦Ç§¼±¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ò¿¤Î¥ë¡¼¥Ä¤Î£±¤Ä¤Ç¤¢¤ë¡ØÈ¾¤Ê¤ìò¿¡Ù¤ò¡¢Ì¾»º¤Î°¾¤Çºî¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ªÅ¹¤Ç¤¹¡£¸½ºß¤Ï¡¢°¾¤Î²¡¤·ò¿¤òÄó¶¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
800Ç¯¡Ä¡Ä¡£¤·¤«¤â¡¢²ÎÉñ´ì¤ÎÌ¾±éÌÜ¡ÈµÁ·ÐÀéËÜºù¡É¤ÎÃæ¤Ç¤âÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£²ÎÉñ´ì¥Õ¥¡¥ó¤Ê¤é¤Ð¡¢º£¤Ç¸À¤¦¡ÈÀ»ÃÏ½äÎé¡É¤â¤Ç¤¤ëÅ¹¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡Ö£µÇ¯Á°¡¢ºÇ½é¤ËË¬¤ì¤¿ºÝ¤Ë¡¢ÀèÂå¤«¤é¡ØÀ×¼è¤ê¤¬Ìá¤ë¤«·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡Ù¤È»Ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Ìµ»ö¤ËÂåÂØ¤ï¤ê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¸½ºß¤Î¤´¼ç¿Í¤¬¡Ø¤³¤ÎÅÚÃÏ¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿²ÁÃÍ´Ñ¤ò¤â¤Ã¤ÈÅÁ¤¨¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ù¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¡¢ÀèÂå¤äÀè¡¹Âå¤è¤ê¤âÁ°¤Î¸¶ÅÀ¤ËÊÖ¤Ã¤¿·Á¤Ë¡Ä¡Ä¤ÈÅØÎÏ¤Ê¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¸å·Ñ¼ÔÉÔÂ¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¤â³Æ¤´¼ç¿Í¤¬Âå¡¹¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Ê¤¬¤éÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¤Ï¤º¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ê¤Î¤Ëº£ÅÙ¤Ï¡Ø¤Ç¤¤ë¸Â¤ê¡¢¤è¤ê¸¶ÅÀ¤Ë¡Ä¡Ä¡Ù¤È¡¢¤Þ¤ÀÅØÎÏ¤òÂÕ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×
»þÂå¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ù¤ÅÀ¤â
¤¿¤ÀÀ×¤ò·Ñ¤°¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤³¤Ë¤Ï»þÂå¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤À¤È¤â»×¤¦¤¬¡¢¡Ø¤Ä¤ë¤Ù¤¹¤·¡¡Ìï½õ¡Ù¤Ç¤Ï¡¢°ÊÁ°¤Î»Ñ¤Ë²óµ¢¤¹¤ë¤È¤¤¤¦µÕ¤Î»î¤ß¤â¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£ÊÑ²½¤È°Ý»ý¨¡¨¡¡£Ï·ÊÞ¤È¤·¤ÆÂ¸Â³¤¹¤ë¤Ë¤Ï¤É¤¦¤¢¤ë¤Ù¤¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡ÖÏ·ÊÞÅ¹¤Ç¤Ï¡¢Âç¤¤¯Ê¬¤±¤ë¤È¡¢ÅÁÅý¤òËÜÅö¤Ë¤º¤Ã¤È¼é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤È¡¢¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤ä¤Ï¤ê¸å¼Ô¤Î¤Û¤¦¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£ÁÇºà¤äÄ´Ì£ÎÁ¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¡¢»þÂå»þÂå¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤«¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤ªµÒ¤µ¤ó¤Ë¤Ï¸«¤¨¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢´ðËÜÅª¤Ë¤Ï¤É¤Î¤ªÅ¹¤Ç¤âÊÑ²½¤Ï¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
Ï·ÊÞ¤È¤·¤ÆÄ¹¤¯·ÑÂ³¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¼é¤ë¤È¤³¤í¤ÈÊÑ¤¨¤ë¤È¤³¤í¡×¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÎÎÉ¤µ¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡ÖÊÑ²½¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Çµó¤²¤ë¤Ê¤é¤Ð¡¢ÇÏÆù¤Î¡Øºù¤Ê¤Ù¡¡Ãæ¹¾¡Ù¡ÊÁÏ¶È1905Ç¯¡Ë¤µ¤ó¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¤¤¡£ÇÏÆù¤¬ÈþÌ£¤·¤¤Å¹¤Ç¤¹¡£Í·³Ô¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëµÈ¸¶ÂçÌç¤ÎÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÅÚÃÏÊÁ¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÍýÍ³¤«¤éÇÏÆù¤¬¿©¤Ù¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÅ¹¤Ï¼é¤ë¤È¤³¤í¤Ï¼é¤ê¡¢ÊÑ¤¨¤ë¤È¤³¤í¤Ï¾å¼ê¤¯ÊÑ²½¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÅ¹¤ÏÇÏÆù¤ò°·¤¦¤È¤¤¤¦ÅÀ¤ÏÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢»þÂå¤ò·Ð¤ÆÇÏÆù¼«ÂÎ¤Î²ÁÃÍ¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¾¼ÏÂ½é´ü¡¢µíÆù¤äÆÚÆù¤è¤ê¤â¹â¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢Åö»þ¥Ö¥í¥¤¥é¡¼¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿·ÜÆù¤Ç¡¢¤â¤Ã¤È¤â½îÌ±¤ËÍ¥¤·¤¤¤ªÆù¤¬ÇÏÆù¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¸½ºßÇÏÆù¤È¤¤¤¦¤È¡¢Â¾¤ÎÆù¤è¤ê¤â¹â¤¤¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µÈ¸¶¤â¤¢¤ê¤è¤¦¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¡¢¤½¤Î¿©ºà¤Î²ÁÃÍ¤âÊÑ¤ï¤ê¡¢Å¹¤È¤·¤Æ¤Ï¤½¤Î¾õ¶·¤ÎÊÑ²½¤ÎÃæ¤Ç¾å¼ê¤¯µÒÁØ¤òÊÑ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¤Ç¤Ï¡¢Åìµþ¤Ë¤Ï¾¯¤Ê¤¤¶¿ÅÚÎÁÍýÅª¤Ê¸«¤»Êý¤â¤·¤Æ´Ñ¸÷µÒ¤òÍ¶Ã×¤·¡¢¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤ò¾å¼ê¤¯ÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£µÈ¸¶¶á¤¯¤ËÀÎ¤Ï¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤Ã¤¿ÇÏÆù²°¤â¡¢º£¤Ç¤Ï¿ô¸®¤·¤«»Ä¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¤½¤Î¤¦¤Á¤ÎºÇ¸Å»²¤Î¤ªÅ¹¤Ç¤¹¡×
100Ç¯¤È¤¤¤¦Ç¯·î¤Ï¡¢¿©ºà¤Î²ÁÃÍ¤¹¤éÂç¤¤¯ÊÑÍÆ¤µ¤»¤ë¤Ë½½Ê¬¤ÊÄ¹¤µ¡£°·¤¦Å¹¤âÆ±ÍÍ¤ËÊÑ²½¤òµá¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤À¡£
ÃÏ¸µÌ±¤Ë°¦¤µ¤ì¤ë¡ÖÃÏ°èÌ©Ãå¡×¤ÎÏ·ÊÞ
Â¿¤¯¤ÎÏ·ÊÞÅ¹¤òË¬¤ì¤Æ¤¤¤ëÁêÀî¤µ¤ó¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¡ÈÏ·ÊÞ¤¢¤ë¤¢¤ë¡É¤âÂ¸ºß¤¹¤ë¤é¤·¤¤¡£¤½¤Î°ì¤Ä¤¬¸µÁÄÌäÂê¡£ÎÁÍý¤Ë¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¡È¸µÁÄ¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÅ¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¤â¤¹¤ë¤¬¡¢Ï·ÊÞ¤ò½ä¤ëÃæ¤Ç¡¢¼Â¤Ï¤½¤Î¡È¸µÁÄ¡É¤è¤ê¤âÁ°¤ËÂ¸ºß¤·¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡Ä¡Ä¤È»×¤ï¤ì¤ëÎÁÍý¤â·ë¹½¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤È¤ó¤«¤ÄÀìÌçÅ¹¤Î¡Ø²¦¤í¤¸¡Ù¡ÊÁÏ¶È1921Ç¯¡Ë¤µ¤ó¤È¡Ø²Ï¶â¡Ù¡ÊÁÏ¶È1918Ç¯¡Ë¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£¼Â¤Ï¡¢¤³¤Î£²Å¹¤Î¤É¤Á¤é¤«¤¬¡¢¡Ø¥«¥Ä¥«¥ì¡¼¡Ù¤Î¸µÁÄ¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£°ìÈÌ¤Ë¤Ï¾¼ÏÂ20Ç¯Âå¤Ë¡Ø¶äºÂ¥¹¥¤¥¹¡Ù¤Ç¡¢¸µÆÉÇäµð¿Í·³¤ÎÀéÍÕÌÐ¤µ¤ó¤¬Íê¤ó¤Çºî¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬¹¤¯ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¸µÁÄ¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ç¤â¡Ø¥«¥Ä¥«¥ì¡¼¡Ù¤È¸Æ¤ó¤Ç¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢³Î¤«¤Ë¤â¤Ã¤ÈÁ°¤ÎÂçÀµ»þÂå¤«¤éÆ±ÍÍ¤Î¤â¤Î¤ò¡¢²¦¤í¤¸¤µ¤ó¤Ç¤Ï¡Ø¤È¤óÐ§¡Ù¡¢²Ï¶â¤µ¤ó¤Ç¤Ï¡Ø²Ï¶âÐ§¡Ù¤È¤·¤Æ½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Á´¤¯ÊÌ¤ÎÅ¹¤«¤é½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤³¤¦¤¤¤¦¤Î¤Ï·ë¹½¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×
¡ÈÏ·ÊÞ¤¢¤ë¤¢¤ë¡É¤Ç¸À¤¨¤Ð¡¢Ä¹¤¯ÃÏ¸µ»ÔÌ±¤Ë°¦¤µ¤ì¡¢ÃÏ°èÌ©Ãå¤³¤½¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ëÅ¹¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÂÓ¹¤Î¡Ø¤Õ¤¸¤â¤ê¡Ù¡ÊÁÏ¶È1899Ç¯¡Ë¤µ¤ó¤â¡¢¤¼¤Òµó¤²¤¿¤¤Å¹¤Ç¤¹¡£ÀèÂå¤Î¤´¼ç¿Í¤Îº¢¤«¤é¡¢¡È¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·°ìÈÖ¤ÎÅ¹¤Ë¤Ê¤í¤¦¡É¤È¹Í¤¨¤¿·ë²Ì¡¢µÒ¤¬ÀÊ¤ËÃå¤¯¤È¡¢¤ªÎä¤È°ì½ï¤Ë¥á¥í¥ó¥½¡¼¥À¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¡£»ä¤¬Ë¬Ìä¤·¤¿Æü¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿70ºÐ¶á¤¤¤ªµÒ¤µ¤ó¤â¡¢¡Ø¹â¹»À¸¤Îº¢¤«¤éÍè¤Æ¤ë¤±¤É¡¢¤³¤Î¥á¥í¥ó¥½¡¼¥À¤¬´ò¤·¤¯¤Æ¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬¤ªÅ¹¤Ë°¦Ãå¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¡ØÏ·ÊÞ¤ÎÀµ¤·¤¤»Ñ¤À¤è¤Ê¡Ù¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÅ¹¤«¤é¥¹¥Ô¥ó¥¢¥¦¥È¤·¤¿¡Ø¥«¥ì¡¼¥·¥ç¥Ã¥×¡¡¥¤¥ó¥Ç¥¢¥ó¡Ù¤È¤¤¤¦Å¹¤ÏÂÓ¹¤È¶üÏ©¤ÇÊ£¿ôÅ¹ÊÞÅ¸³«¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤ß¤ó¤ÊÆé¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤ÆÇã¤Ã¤Æµ¢¤ë¤Û¤É¿Íµ¤¡£¥³¥í¥Ê²Ò¤ÎºÝ¤Ë¡¢¤½¤Î¥«¥ì¡¼¤ÎÎäÅà¥Ñ¥Ã¥¯ÈÇ¤ò³«È¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢ÃÏ¸µÌ©Ãå¤ÇÃÏ¸µ¤«¤é½Ð¤µ¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦Êý¿Ë¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢ÎäÅà¥Ñ¥Ã¥¯¤Ê¤Î¤ËÄÌÈÎ¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤À¤«¤é±óÊý¤Î²ÈÂ²¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢ÃÏ¸µ¤ÎÊý¤ÏÅ¹ÊÞ¤ÇÇã¤Ã¤ÆÃÏ¸µ¤òÎ¥¤ì¤¿²ÈÂ²¤äÍ§¿Í¤ËÁ÷¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
ÁêÀî¤µ¤ó¤ÏÏ·ÊÞ¤òÃµË¬¤¹¤ë¤³¤È¤ò¼«¤é¤Ë²Ý¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢Ë¬¤ì¤¿¾ì½ê¤Ç¿©¤Ù¤¿¤¤¤â¤Î¤â¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¿©¤Ù¤é¤ì¤Ê¤¤¤½¤¦¤À¡£¡Ö¤»¤Ã¤«¤¯ËÌ³¤Æ»¤ËÍè¤¿¤Î¤À¤«¤é³¤Á¯¥â¥Î¤ò¿©¤Ù¤¿¤¤¤Î¤Ë¡¢Ï·ÊÞ¤ÇÃµ¤¹¤È¡¢¤É¤³¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤â¤½¤Ð²°¤Ð¤Ã¤«¤ê¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ì¤Ç´¨Îä¤ÊËÌ³¤Æ»¤Ç¤¢¤ë¤¬¤æ¤¨¡¢ÀÎ¤ÏÊÆºî¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¤Ë¡¢100Ç¯°Ê¾åÎò»Ë¤¬¤¢¤ëÏ·ÊÞ¤Ï¤½¤Ð²°¤Ð¤«¤ê¤Ê¤Î¤À¤Èµ¤¤Å¤¤¤¿¡£±«¤Î¾¯¤Ê¤¤À¥¸ÍÆâ³¤µ¤¸õ¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢¹áÀî¤Ç¤Ï¤¦¤É¤óÊ¸²½¤¬²Ö³«¤¤¤¿¤Î¤ÈÆ±ÍÍ¤À¡£
¡ÖÏ·ÊÞ¤Ã¤Æ¡¢¥í¥¼¥Ã¥¿¥¹¥È¡¼¥ó¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£Ï·ÊÞ¤È¤¤¤¦Â¸ºß¤òÄÌ¤¸¤ÆÅÚÃÏ¤ò¸«¤ë¤È¡¢¤½¤ÎÃÏÍýÀ¤äÎò»Ë¤¬¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¡£¤½¤ì¤¬ÌÌÇò¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¸µ¡¹¤Ï³ÆÃÏ¤Î¶¿ÅÚÎÁÍý¤ÎÈ¯¸«¤¬°ìÈÖ¤ÎÌÜÅª¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢ºÇ¶á¤Ï¡Ø¤³¤ÎÅÚÃÏ¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡©¡Ù¤È¤¤¤¦¤Î¤òÄ´¤Ù¤ë¤¿¤á¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ëµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡×
¤»¤Ã¤«¤¯Î¹¹Ô¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Ï·ÊÞÅ¹¤Ç¤½¤ÎÃÏ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÌ£¤ï¤¦¤Î¤Ï¤¤¤«¤¬¤À¤í¤¦¤«¡£Ï·ÊÞ¤È¤È¤â¤Ë¤½¤ÎÅÚÃÏ¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢º£¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤ÂÎ¸³¤¬¤Ç¤¤ë¤Ï¤º¤À¡£