ドジャース、2年連続の世界一

米大リーグのドジャースは1日（日本時間2日）、カナダ・トロントでブルージェイズとのワールドシリーズ第7戦に5-4で勝利。2年連続の世界一に輝いた。9回途中から登板し、2回2/3を1安打無失点に抑えた山本由伸投手への称賛が止まらない。

大谷翔平投手が中3日で先発マウンドに立ったものの、3回途中まで3失点で降板。ただ打線は4回、6回と1点ずつを返し、8回にはマンシーのソロで3-4の1点差に迫った。さらに9回1死にロハスが同点ソロ。その裏、1死一、二塁からは第6戦で96球を投げた山本がリリーフ登板した。満塁のピンチを迎えたがバックの好守もあり無失点。その後10回を無失点で切り抜けると、11回にスミスが決勝ソロ。山本はその裏も無失点で押さえ、今ポストシーズン5勝目を挙げた。

試合を中継した米専門局「FOXスポーツ」がグラウンドで行ったインタビューで、スミスは山本について「彼がこのシリーズのMVPだ」と切り出した。

「信じられないぐらい素晴らしかった。昨日彼と話していたんだ。1イニングでも投げてくれたら俺らは勝つよと。彼は3イニングも投げてくれた。スペシャルだよ。これから数か月は休み。彼にはそれが必要だよ」

山本はこのポストシーズンで5勝、防御率1.45の大活躍だった。



（THE ANSWER編集部）