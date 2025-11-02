ワールドシリーズ第7戦

米大リーグのドジャースは1日（日本時間2日）、カナダ・トロントでブルージェイズとのワールドシリーズ（WS）第7戦に5-4で勝利。2年連続となる世界一を達成した。同点の9回からは“中0日”の連投で山本由伸投手がリリーフ登板し、2回2/3を無失点。最後を締めて胴上げ投手となり、WS3勝目を挙げた。同僚からは絶賛の声が相次いだ。

3-4の9回、ロハスのソロ本塁打で同点に。その裏、スネルが1死一、二塁のピンチ招き山本がマウンドへ。前日は96球を投げ6回1失点で勝ち投手になっていたが、連投になった。死球で満塁とするも、二ゴロと中飛で大ピンチを見事に脱出した。さらに10回も無失点。11回表にスミスが勝ち越し本塁打を放つと、その裏もマウンドへ。1死一、三塁のピンチを招くも併殺でゲームセット。山本の右腕がドジャースを世界一に導いた。

試合後にはナインの祝福を受け、涙を浮かべていた。ロバーツ監督とは熱いハグをかわして歓喜を味わっていた。米放送局「FOXスポーツ」が中継した場内インタビューで、同僚から絶賛が相次いだ。

捕手のスミスは「彼がこのシリーズのMVPだ」と賛辞。「信じられないぐらい素晴らしかった。昨日彼と話していたんだ。『1イニングでも投げてくれたら俺らは勝つよ』と」と秘話を明かした上で、「彼は3イニングも投げてくれた。スペシャルだよ。これから数か月は休み。彼にはそれが必要だよ」と労った。

さらに主砲のフリーマンは「ヨシノブについて表現できること言葉はないよ」と絶句。「信じられない。昨日先発で投げたんだよ？ いまだに考えられないよ。今日も衝撃的だった」と最敬礼だった。



（THE ANSWER編集部）