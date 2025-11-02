»³ËÜÍ³¿¤¬¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºMVP¡ª¡¡¾¾°æ½¨´î°ÊÍè¡¢ÆüËÜ¿Í2¿ÍÌÜ¤Î²÷µó¡¡Ãæ0Æü¤ÎÎÏÅê¤Ç3¾¡µó¤²¤ë
¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º
¡¡ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï1Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö2Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¥«¥Ê¥À¡¦¥È¥í¥ó¥È¤Ç¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤È¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¡ÊWS¡ËÂè7Àï¤òÀï¤¤¡¢±äÄ¹11²ó¤Î»àÆ®¤ÎËö¤Ë5-4¤Ç¾¡Íø¡£ÂÐÀïÀ®ÀÓ¤ò4¾¡3ÇÔ¤È¤·¡¢2Ç¯Ï¢Â³¤ÎWSÀ©ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£MVP¤Ë¤Ï»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¤¬Áª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡»³ËÜ¤Ï10·î25Æü¡ÊÆ±26Æü¡Ë¤ÎÂè2Àï¤Ç9²ó4°ÂÂÇ1¼ºÅÀ¤Î´°Åê¾¡Íø¡£31Æü¡ÊÆ±11·î1Æü¡Ë¤ÎÂè6Àï¤Ç¤â6²ó96µå¤òÅê¤²¡¢5°ÂÂÇ1¼ºÅÀ¤Ç¾¡¤ÁÅê¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ÍâÆü¤ÎÂè7Àï¤Ç¤Ï¡¢Ãæ0Æü¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤ºÆ±ÅÀ¤Î9²ó1»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤«¤éµß±ç¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ø¡£±äÄ¹11²ó¤Þ¤ÇÅê¤²¡¢2²ó2/3¡¢1°ÂÂÇ1»Íµå1Ã¥»°¿¶¤ÇWS3¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡WS¤ÎMVP¤Ï2009Ç¯¤Î¾¾°æ½¨´î¡Ê¥ä¥ó¥¡¼¥¹¡Ë°ÊÍè¡¢ÆüËÜ¿Í¤Ç¤Ï16Ç¯¤Ö¤ê2¿ÍÌÜ¤Î²÷µó¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë