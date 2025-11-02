◆米大リーグ ワールドシリーズ第７戦 ブルージェイズ４―５ドジャース＝延長１１回＝（１日、カナダ・オンタリオ州トロント＝ロジャーズセンター）

ドジャースが１日（日本時間２日）、３勝３敗で迎えたワールドシリーズ第７戦の敵地・ブルージェイズ戦で勝ち、球団史上初となる２年連続ワールドシリーズ制覇の偉業を達成した。連覇を果たすのは、１９９８〜２０００年に３連覇を果たしたヤンキース以来で２１世紀初の快挙。第５戦終了時点で２勝３敗と追い詰められたが、敵地で２連勝して頂点に立った。大谷翔平投手（３１）と山本由伸投手（２７）は移籍後２年連続での制覇、今季加入した佐々木朗希投手（２３）は１年目での頂点となった。

朗希にとっては酸いも甘いも味わったメジャー１年目となった。ロッテからドジャース入りを決断し、開幕２戦目の先発を託されるなど期待も大きかった。だが、５月に右肩インピンジメント症候群で離脱。長いリハビリ生活が続き、マイナーでの復帰後もなかなか本来の調子に戻らなかった。

９月。レギュラーシーズンが佳境に向かう中、チームからは今季限りの一時的な救援転向を打診された。先発にプライドもあった。力を発揮出来るか半信半疑だった。葛藤があった。だが、一歩を踏み出した。

「中継ぎ自体、プロに入ってやったことなかったので、まずそこで自分のパフォーマンスが出せるかどうかの不安もありましたし、そこが１番大きかったのかなと思う。ただ、先発みんな調子よくて、ポストシーズン入ったら（先発の枠が）６人から３、４人になる中で、中継ぎでの方がチャンスはあると思いましたし、ここで経験することが来年の一歩に繋がるのかな」

救援に転向してマイナーで２登板、レギュラーシーズンで２登板のみだったが、ポストシーズンでは抑えを任されて大車輪の働きを見せた。ドジャースはシーズン終盤にブルペン陣が苦しんでポストシーズンへ向けて課題の一つとされたが、朗希が「陰のＭＶＰ」となって不安定だったブルペンを救った。