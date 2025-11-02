◇ワールドシリーズ第7戦 ドジャース―ブルージェイズ（2025年11月1日 トロント）

ドジャース・山本由伸投手（27）が1日（日本時間2日）、ブルージェイズとのワールドシリーズ（WS）最終第7戦にリリーフ登板。6回1失点で勝利投手となった10月31日（日本時間11月1日）の第6戦に続く、連投のマウンドに立った。ブルージェイズ打線を封じ、胴上げ投手に。さらにWSのMVPに選出。“中0日”の活躍に同僚たちが舌を巻いた。

この日はこの日は全米中継局「FOXスポーツ」が試合を放送。試合後に選手たちへインタビューを行った。

ウィル・スミス捕手は「彼はこのシリーズのMVPだよ。マジで信じられない」と山本を絶賛。続けて「昨日彼に言ったんだ。“もし１回分でも投げられるなら、俺たちは勝てる”って。そしたら３回もいってくれた。特別だったね」とエピソードを明かした。「しばらくオフがあるだろうし、彼も必要としてるはずだけど、とにかく彼のために嬉しい。最高だった」とねぎらった。

さらに9回の土壇場で起死回生の一発を放ったミゲル・ロハス内野手は「彼は、野球選手に求めるすべてを持ってる男だよ。今日の自分の活躍だって、監督やチームメイト、そして信じてくれたみんなの自信がなかったらできなかった」と感極まった。

フレディ・フリーマン内野手もインタビューに応じ「由伸については、言葉が足りないくらいだ。昨日先発して投げたのに、今もまだ信じられない。今日もまた電光石火というか、圧巻だった」と絶賛した。