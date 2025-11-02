¤Û¤ÜÆÈÀê¡ÄÃæ¹ñ¤Î¡Ö¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹³°¸ò¡×¤á¤°¤ë¸ò¾Ä¤Ë¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤â¡È¹ß»²¡É ·ã¤·¤µÁý¤¹ÀïÎ¬»ñ¸»¤ÎÁèÃ¥Àï¡¡ÆüËÜ¡¦ÆîÄ»Åç¼þÊÕ¤Ë¤âÂ¸ºß¤«¡Ú¥µ¥ó¥Ç¡¼¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¡Û
ÀèÆü¹Ô¤ï¤ì¤¿6Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ëÊÆÃæ¼óÇ¾²ñÃÌ¡£²ñÃÌ¤Ï½ª»Ï¡¢Ãæ¹ñ¥Ú¡¼¥¹¤Ç¿Ê¤á¤é¤ì¤¿°õ¾Ý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÇØ·Ê¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤¢¤Îµ®½Å¤Ê»ñ¸»¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛÉôÉÊ³«È¯¥á¡¼¥«¡¼¤Î¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹¡¦¥Õ¥ê¡¼¤Î¥â¡¼¥¿¡¼
Ãæ¹ñ¤Î¡ÈÆÈÀê¾õÂÖ¡É¡¡¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹¤á¤°¤êÊÆÃæ¤¬¶î¤±°ú¤
30Æü¤Ë³«Ëë¤·¤¿¼«Æ°¼Ö¤Îº×Åµ¡Ö¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¥·¥ç¡¼¡×¡£ÏÃÂê¤ÎÃæ¿´¤Ï¡¢EV¡áÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¤Ç¤¹¡£·Ú¼«Æ°¼Ö¤ä¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¥¿¥¤¥×¤Ê¤É¡¢³¤³°¥á¡¼¥«¡Ý¤ÎEV¤¬ÌÜ¤ò°ú¤¯°ìÊý¤Ç¡¢ÆÈ¼«¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¤¹¤ëÆüËÜ´ë¶È¤â...
¥¢¥¹¥Æ¥âµ»½Ñ³«È¯Åý³çËÜÉô¡¡¹â¶¶¶Ç»Ë¥À¥¤¥ì¥¯¥¿¡¼
¡Ö¤³¤Á¤é¤¬¡¢¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹¡¦¥Õ¥ê¡¼¤Î¥â¡¼¥¿¡¼¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×
ÉôÉÊ¥á¡¼¥«¡¼¤Î¥¢¥¹¥Æ¥â¤¬³«È¯¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¡È¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹¤ò»È¤ï¤Ê¤¤¡ÉEVÍÑ¤Î¥â¡¼¥¿¡¼¡£¼Â¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇEV¥â¡¼¥¿¡¼¤Î¼§ÀÐ¤Ë¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹¤ÏÉÔ²Ä·ç¤Ç¤·¤¿¡£
¥¢¥¹¥Æ¥âµ»½Ñ³«È¯Åý³çËÜÉô¡¡¹â¶¶¥À¥¤¥ì¥¯¥¿¡¼
¡Ö¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹¤ò»È¤ï¤Ê¤¤¡Ê¥â¡¼¥¿¡¼ÍÑ¡Ë¼§ÀÐ¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢½½Ê¬¤Ê²ÃÂ®¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ç¤âÆ±¤¸ÀÇ½¤ò½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤Ë³«È¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¶¡µë¥ê¥¹¥¯¤Î¤Ê¤¤¡¢°ÂÄêÅª¤ÊºàÎÁ¤ò»È¤Ã¤Æ¥â¡¼¥¿¡¼¤ò¤Ä¤¯¤ë¤È¤¤¤¦ÀïÎ¬¤òÎ©¤Æ¤Æ¡¢³«È¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
¡Ö»º¶È¤Î¥Ó¥¿¥ß¥ó¡×»ö¼Â¾å¤Î¡ÈÃæ¹ñÆÈÀê¡É¤Î¤¤¤Þ
¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹¤Ï17¼ïÎà¤Î¸µÁÇ¤ÎÁí¾Î¡£È¾Æ³ÂÎ¤«¤é¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¡¢EV¤Þ¤ÇÍÍ¡¹¤ÊÀ½ÉÊ¤Ë·ç¤«¤»¤º¡¢¡Ö»º¶È¤Î¥Ó¥¿¥ß¥ó¡×¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤·¤¿½ÅÍ×¤Ê»ñ¸»¤ò²¿¤È¤«¡¢¤Ê¤·¤ÇºÑ¤Þ¤½¤¦¤ÈÅØÎÏ¤¹¤ëÆüËÜ´ë¶È¡£ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹¤¬»ö¼Â¾å¡¢°ì¹ñ¤ËÆÈÀê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¸½¾õ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¢¥á¥ê¥« ¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ
¡ÖÈà¤Ï¤È¤Æ¤â¼ê¶¯¤¤¸ò¾ÄÁê¼ê¤À¡×
30Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡¢6Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÂÐÌÌ¤Ç¤ÎÊÆÃæ¼óÇ¾²ñÃÌ¡£¾ÇÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢9·î¤ËÃæ¹ñ¤¬Í¢½Ðµ¬À©¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹¤Ç¤·¤¿¡£
Ãæ¹ñ¡¡½¬¶áÊ¿¼çÀÊ
¡ÖÀ¤³¦¤Î2Âç·ÐºÑÂç¹ñ¤È¤·¤Æ¡¢»þ¤ª¤êËà»¤¤¬À¸¤¸¤ë¤Î¤ÏÅöÁ³¤Î¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
·ë¶É¡¢Í¢½Ðµ¬À©¤ÎÆ³Æþ¤Ï1Ç¯´Ö¸«Á÷¤ë¤³¤È¤Ç¹ç°Õ¡£9·î¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤¬¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤¿¡¢100¡ó¤ÎÄÉ²Ã´ØÀÇ¤Ï¼è¤ê²¼¤²¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Ãæ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤Ï¹ß»²¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡×
´ØÀÇ¤òÉð´ï¤Ë¡¢¶¯µ¤°ìÊÕÅÝ¤ÇÀÜ¤·¤Æ¤¤¿¥È¥é¥ó¥×»á¡£¤·¤«¤·º£²ó¤ÏÃæ¹ñ¤Ë²¡¤·ÀÚ¤é¤ì¤¿·Á¤È¤Ê¤ê¡¢Ãæ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡Ö¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹¤È¤¤¤¦°ì·â¤ò¿©¤é¤Ã¤¿¤é¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ï¹ß»²¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤ÈÊó¤¸¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¸½ºß¡¢¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹¤ÎÀ¤³¦¤Ë¤ª¤±¤ë¥·¥§¥¢¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤¬ºÎ·¡¤ÇÌó7³ä¡¢ÀºÏ£¤Ç9³ä°Ê¾å¤òÀê¤á¡¢¤Û¤ÜÆÈÀê¾õÂÖ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹¤ÎÀ¤³¦¥·¥§¥¢¡Ê2024Ç¯¡Ë
¢§ºÎ·¡
¡¦Ãæ¹ñ¡§69.2¡ó
¡¦ÊÆ¹ñ¡§11.5¡ó
¡¦¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼¡§7.9¡ó
½ÐÅ¸¡§USGS¡ÈMineral commodity summaries 2025¡É
¢§ÀºÏ£
¡¦Ãæ¹ñ¡§91¡ó
¡¦¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¡§4¡ó
¡¦¥Ù¥È¥Ê¥à¡§1¡ó
½ÐÅ¸¡§IEA¡ÈGlobal Critical Minerals Outlook 2025¡É
ÅìµþÂç³Ø¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¡¦»ñ¸»¥Õ¥í¥ó¥Æ¥£¥¢¥»¥ó¥¿¡¼Ä¹¡¡ÃæÂ¼¸¬ÂÀÏº ¶µ¼ø
¡Ö¤³¤ÎÃæ¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹¤ò½èÍý¡¢ÀºÏ£¤·¤Æ¹©¶ÈÍÑ¤Ë»È¤¦¡£¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹¤Ï¡¢ÆÃ¤ËÊ¬Î¥¤¹¤ë½ê¤¬Æñ¤·¤¯¤Æ¡£Êü¼ÍÀÇÑ´þÊª¤ÎÌäÂê¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢Ãæ¹ñ¤·¤«ÀºÏ£¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Ãæ¹ñ¤Ïµ»½Ñ¤âÎÉ¤¯¤·¤Æ¥¢¥Ã¥×¥°¥ì¡¼¥É¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤³¤¬Ãæ¹ñ¤ÎÍ¥°ÌÀ¡×
¡ÖÆüÊÆ¶¦Æ±¤Ç°ì½ï¤ËÎÏ¤ò¹ç¤ï¤»¡Ä¡×¡¡·³»öÅª¤Ê½ÅÍ×À¤â¹â¤Þ¤ë
¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¹ñ¤Ë¤è¤ëÀïÎ¬Åª¤Ê¡Ö¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹³°¸ò¡×¤Ï¡¢°ÊÁ°¤«¤é¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤¹¤Ç¤Ë1990Ç¯Âå¡¢Ãæ¹ñ¤ÎºÇ¹â¼ÂÎÏ¼Ô¡¢ûç¾®Ê¿»á¤Ï¡ÖÃæÅì¤Ë¤ÏÀÐÌý¤¬¤¢¤ê¡¢Ãæ¹ñ¤Ë¤Ï¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹¤¬¤¢¤ë¡£¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹¤Ë¤è¤Ã¤ÆÍ¥°ÌÀ¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤ë¡Ê1992Ç¯¡Ë¡×¤ÈÌÀ¸À¡£
2010Ç¯¤Ëµ¯¤¤¿Àí³Õ½ôÅç²¤Ç¤ÎµùÁ¥¾×ÆÍ»ö·ï¤Ç¤â¡¢Ãæ¹ñ¤Ï¡¢ÆüËÜ¸þ¤±¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹¤ÎÍ¢½Ð¤ò»ö¼Â¾åÄä»ß¤·¡¢ÆüËÜ¤Ë°µÎÏ¤ò¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤ËÃæ¹ñ¤Ï¡¢¶áÇ¯¡¢ÀïÎ¬»ñ¸»¤È¤·¤Æ¡¢¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹¤Î¹ñ²È¤°¤ë¤ß¤Î´ÉÍý¡¦ÅýÀ©¤ò¶¯¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ºûÀîÊ¿ÏÂºâÃÄ¡¡¾®¸¶ËÞ»Ê ¾åÀÊ¥Õ¥§¥í¡¼
¡Ö2024Ç¯¤Ë¤Ï¡Ø¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹´ÉÍý¾òÎã¡Ù¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤¿¡£¶¦»ºÅÞ¤Îµö²Ä¤Ê¤·¤Ë¡¢¾¡¼ê¤ËÇä¤êÇã¤¤¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¥¢¥á¥ê¥«¤â¡¢Ãæ¹ñ¤¬¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹¤ò³°¸ò¥«¡¼¥É¤È¤·¤Æ»È¤¨¤ë¾õ¶·¤ÏÊÑ¤¨¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡×
¥È¥é¥ó¥×»á¤âÂÇ³«Ãµ¤ë¡¡ÆüËÜ¤Ë¤âÌ²¤ë¡È¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹¡É
Ãæ¹ñÆÈÀê¤Î¾õ¶·¤òÂÇ³«¤·¤è¤¦¤È¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡¢¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¤Ê¤É¤È¡¢¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹³«È¯¤Ë´Ø¤¹¤ë¶¨ÎÏ¤Ç¹ç°Õ¡£
ÆüËÜ¤È¤Î´Ö¤Ç¤â...
¹â»ÔÁíÍý¡Ê28Æü¡Ë
¡ÖÆüÊÆ¶¦Æ±¤Ç°ì½ï¤ËÎÏ¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ³«È¯¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯¡×
¹â»ÔÁíÍý¤È¥È¥é¥ó¥×»á¤Î½é¤Î¼óÇ¾²ñÃÌ¡£¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹¤Î¶¡µë³ÎÊÝ¤¿¤á¤Î¶¦Æ±Ê¸½ñ¤Ë¡¢ÆüÊÆ¤¬½ðÌ¾¤·¤Þ¤¹¡£
¹â»ÔÁíÍý
¡ÖÆîÄ»Åç¼þÊÕ³¤°è¤Ë¤È¤Æ¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹Å¥¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿½ÅÍ×¹ÛÊª¡¦»ñ¸»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÆüÊÆ¶¦Æ±¤Ç°ì½ï¤ËÎÏ¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ³«È¯¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯¡×
ÆüËÜ¤Ç¤â¡¢ÆîÄ»Åç¼þÊÕ³¤°è¤ËÌ²¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹¡£
ÅìµþÂç³Ø¡¡ÃæÂ¼¶µ¼ø
¡ÖÂ¾¤Î¹ñ¤Ë¤â¤¢¤ë¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹¤Î¹ÛÀÐ¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢³¤Äì¤Ë¤¢¤ëÅ¥¡Ê¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹Å¥¡Ë¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¼ÂÍÑ²½¤ò¿¿·õ¤Ë¹Í¤¨¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤ÃÊ³¬¡×
·ã¤·¤µ¤òÁý¤¹¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹ÁèÃ¥Àï¡£°ìÊý¤Ç¡¢Ãæ¹ñ¤ÎÍ¥°Ì¤Ï¡¢ÅöÌÌÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¾å¤Ë¡¢·³»öÅª¤Ê½ÅÍ×À¤â¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÀìÌç²È¤Ï¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ºûÀîÊ¿ÏÂºâÃÄ¡¡¾®¸¶¾åÀÊ¥Õ¥§¥í¡¼
¡Ö¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹¤¬¤Ê¤¤¤È¡¢º£¤ÎºÇÀèÃ¼¤ÎÉð´ï¤ÏÀ½Â¤¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£Í¶Æ³¥·¥¹¥Æ¥à¤ä¥»¥ó¥µ¡¼¥·¥¹¥Æ¥à¤Ê¤É¤òÅëºÜ¤¹¤ë¤¬¡¢¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿Ãæ¤Ë¤âÂ¿¤¯¤Î¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹¤¬»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥ß¥µ¥¤¥ë¤¬Àµ³Î¤ËÌÜÉ¸¤ËÅö¤¿¤ë¤«Åö¤¿¤é¤Ê¤¤¤«¤Ï¡¢¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹¤ËÂç¤¤¯°ÍÂ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÀïÁè¡¦ÂæÏÑÌäÂê¤ÏÉ½ÌÌÅª¤ÊÍ»ÏÂ¤Ë¤È¤É¤Þ¤ë
º£²ó¤ÎÊÆÃæ¼óÇ¾²ñÃÌ¤Ç¡¢Ãæ¹ñÂ¦¤ËÊâ¤ß´ó¤é¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤«¤Ã¤¿¥È¥é¥ó¥×»á¡£¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢µ¢¤ê¤Îµ¡Ãæ¤Ç¤Ï...
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¡Ê30Æü¡Ë
¡Öº£²ó¤Î²ñÃÌ¤Ï10ÅÀËþÅÀÃæ12ÅÀ¤À¡×
¾åµ¡·ù¤Ç¼«²è¼«»¿¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢¤½¤Î°ìÊý¤Ç...
¡½¡½¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÀïÁè¤äÂæÏÑÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡©
¡Ö´ðËÜÅª¤Ê¶¨µÄ¤Ï¤·¤¿¤¬...¥¢¥¸¥¢¤Îµ¤Î®¤Ï¹Ó¤¤¤Ê¡×
¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï¡¢¡Ö¥í¥·¥¢¤È¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ÎÀïÆ®Ää»ß¤ò½ä¤ëÊÆÃæ¤Î¶¨ÎÏ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¹ç¤Ã¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¡ÖÃæ¹ñ¤Ë¤è¤ë¥í¥·¥¢»ºÀÐÌý¤Î¹ØÆþÄä»ß¤ä¡¢·ü°Æ¤ÎÂæÏÑÌäÂê¤ÏÏÃÂê¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·ë¶É¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤Î2026Ç¯4·î¤ÎË¬Ãæ¤¬ÌóÂ«¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢É½ÌÌÅª¤ÊÍ»ÏÂ¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
ÀïÎ¬»ñ¸»¤ò½ä¤Ã¤Æ¡¢°ì»þµÙÀï¤Î·Á¤È¤Ê¤Ã¤¿2¤Ä¤ÎÂç¹ñ¡£¤½¤Î´Ö¤ËÀø¤àÂ¿¤¯¤ÎÌäÂê¤Ï²ò·è¤µ¤ì¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¤Ç¤¹¡£