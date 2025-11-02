俳優の小西真奈美さんが自身のインスタグラムを更新。オーストラリアの養蜂場を訪れた様子を公開しました。広大な自然の中で行われる環境に配慮した養蜂の現場に感銘を受けた様子を綴っています。



【写真を見る】【 小西真奈美 】 オーストラリアの養蜂場を訪問 「楽しそうに自然と共存されている蜂蜜を頂けることは、なんと『有り難い』ことなんだろう」





小西さんは投稿で、養蜂場までの道のりについて「滞在先も都市ど真ん中ではないのに、それでも養蜂場まで毎日早朝から出発して広大な土地を抜け、森を抜け、片道何時間も走り続けてようやく辿り着きます」と説明。投稿された写真からは、乾燥した草原や森林地帯を通り抜けた先にある養蜂場の様子が伝わります。







訪れた養蜂場の中には「東京ドーム640個分の広さ」という驚くべき規模で運営されているところもあると紹介。その広大な自然環境の中で、「蜂たちに何も人工的なものを与えることもなく」養蜂が行われていることに注目しています。







小西さんは白い防護服とベール付きの帽子を着用し、蜂の巣箱の周りで作業する様子も投稿。養蜂の現場では、巣箱の移動が必要な際は「蜂たちが眠っている夜に、なんと15時間もかけてゆっくり丁寧に移動させる」という配慮が行われていることも伝えています。







この体験を通じて小西さんは「自然からの恵みをお裾分けいただき、大変な思いをして、でも決して苦しそうではなく、楽しそうに自然と共存されている蜂蜜を頂けることは、なんと『有り難い』ことなんだろう」と感動を表現。







また、養蜂場では最終的に「検査までして人工的なものが入っていないか、グルコースとフルクトースの割合がちゃんと規定を満たしているか」の確認を経て安全な蜂蜜が提供されていると説明しています。







小西さんは最後に、「本当に素晴らしい場所、理念、想い、人柄に触れることができて、蜂の飛び回る羽根の音が柔らかかったのも印象的でした」とコメントし投稿を締めくくりました。







この投稿に、「自然の恵み、ありがたいですね」「オーストラリアの養蜂環境はとても素晴らしいですよね」「蜂さんたちにはとっても幸せな場所のようですね」「真奈美さん、笑顔が素敵で魅力的で可愛いくて綺麗過ぎです」などの声が寄せられています。



【担当：芸能情報ステーション】