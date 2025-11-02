「僕ら投手が目指す姿なのかな」佐々木朗希もMVPの“神先輩”山本由伸への賛辞止まらず　「昨日も投げて、きょうも投げて…」

MVPの山本由伸に対して「目指す姿」と語った佐々木朗希(C)Getty Images

ドジャースが現地時間11月1日、敵地で行われたワールドシリーズ第7戦に5−4で勝利。延長11回二死から2番のウィル・スミスが左翼席へ勝ち越しのソロを放つと、9回サヨナラのピンチからマウンドに上がった山本由伸は延長11回も抑えてドジャースが世界一連覇を決めた。山本は胴上げ投手となった。

【動画】最後は併殺斬り！山本由伸が2年連続世界一を決めたシーンを見る

山本は4−4で迎えた9回一死一、二塁とサヨナラのピンチを迎えたところで登板。アレハンドロ・カークに死球を与えてしまい一死満塁となったが、ドールトン・バーショを二ゴロに仕留めた。

二死満塁となり、アーニー・クレメントの打球は、この回途中で中堅の守備に就いていたアンディ・パヘスが左翼手のキケ・ヘルナンデスと交錯しながらも好捕した。山本は延長10回もマウンドに上がり、三者凡退。そして、11回は一死一、三塁の大ピンチからアレハンドロ・カークを遊ゴロ併殺に仕留めた。

その瞬間、佐々木朗希は有事に備え、ブルペンで投球練習をしていた。一足遅れて、歓喜の輪に飛び込んだ。その後、中継していた『NHK-BS』のインタビューに応じ「めちゃくちゃ緊張してたんですけど…先発陣も頑張ってくれていたし、本当に良かったです」と安堵の表情を浮かべた。