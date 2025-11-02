¥í¥Ï¥¹¤Î·àÅªÃÆ¤Ë¡¢»³ËÜÍ³¿¤ÎÃæ0ÆüÅÐÈÄ¡Ä¥É¥é¥Þ¤¬¤¢¤ê¤¹¤®¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÏ¢ÇÆ¤ËÊÆµ¼Ô¤â¾×·â¡Ö¤³¤ó¤ÊÅ¸³«¤ÏµÓËÜ¤Ç¤â½ñ¤±¤Ê¤¤¡×
Æ¹¾å¤²Åê¼ê¤È¤Ê¤ê¡¢¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤«¤é¼ê¹Ó¤¤½ËÊ¡¤ò¼õ¤±¤ë»³ËÜ(C)Getty Images
¡¡ÅÚÃÅ¾ì¤ÇÈô¤Ó½Ð¤·¤¿¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Î°ì¿¶¤ê¤¬¡¢´ñÀ×¤ÎÍ¥¾¡¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¡£
¡¡¸½ÃÏ»þ´Ö11·î1Æü¤ËÅ¨ÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤È¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÂè7Àï¤Ç¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï5-4¤ÇµÕÅ¾¾¡Íø¡£¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï1998Ç¯¤«¤é3Ï¢ÇÆ¤ò¾þ¤Ã¤¿¥ä¥ó¥¡¼¥¹°ÊÍè¤È¤Ê¤ë¡ÈÀ¤³¦Ï¢ÇÆ¡É¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛºÇ¸å¤ÏÊ»»¦»Â¤ê¡ª»³ËÜÍ³¿¤¬2Ç¯Ï¢Â³À¤³¦°ì¤ò·è¤á¤¿¥·¡¼¥ó¤ò¸«¤ë
¡¡¼Â¤Ë¥É¥é¥Þ¥Á¥Ã¥¯¤ÊÆâÍÆ¤À¤Ã¤¿¡£1ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤Ç·Þ¤¨¤¿9²ó1»à¤Ç¡¢Áê¼ê¼é¸î¿À¥¸¥§¥Õ¡¦¥Û¥Õ¥Þ¥ó¤ÈÂÐÖµ¤·¤¿¥ß¥²¥ë¡¦¥í¥Ï¥¹¤Ï¥Õ¥ë¥«¥¦¥ó¥È¤«¤é¤Î6µåÌÜ¡¢Æâ³ÑÄã¤á¤Ø¤Î¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤ò¶¯¿¶¡£¹â¡¹¤ÈÉñ¤¤¾å¤¬¤Ã¤¿ÂÇµå¤Ï¡¢¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ëº¸Íã¥¹¥¿¥ó¥É¤Ë¤¢¤ë¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Ø¤ÈÈô¤Ó¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¤³¤Î»î¹ç¤Þ¤Ç¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¥Ò¥Ã¥È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¥í¥Ï¥¹¡£¤½¤ì¤Ç¤â¥Ç¡¼¥Ö¡¦¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤¬¡Öµ¯ÍÑ¤·¤¿¤¤¡×¤È¤³¤À¤ï¤Ã¤¿ºÓÇÛ¤¬¼Â¤ë·Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ÇÎ®¤ì¤òÄÏ¤ßÊÖ¤·¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¡¢9²óÎ¢¤Î¼é¤ê¤Ç¤Ï1»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤Î¶ÉÌÌ¤«¤éÁ°Æü¤Ë6²ó¡Ê96µå¡Ë¤òÅê¤²¤Æ¤¤¤¿»³ËÜÍ³¿¤ò¥¹¥¯¥é¥ó¥Ö¥ë¤Çµ¯ÍÑ¡£Ãæ0Æü¤Ç¤Î°ÛÎãÈ´Å§¤ò¼õ¤±¤¿¥¨¡¼¥¹¤¬ËþÎÝ¤È¤â¤Ê¤Ã¤¿°ìÂÇ¥µ¥è¥Ê¥é¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò¤·¤Î¤°¤È¡¢4-4¤Ç·Þ¤¨¤¿±äÄ¹11²ó¤Ë¡¢Åê¼ê¿Ø¤ò¤±¤ó°ú¤·¤Æ¤¤¿½÷Ë¼Ìò¥¦¥£¥ë¡¦¥¹¥ß¥¹¤Î¥½¥í¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤Ç¾¡¤Á±Û¤·¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ê¤Õ¤ê¹½¤ï¤º¤ÎÁª¼êµ¯ÍÑ¤Ç¡¢ÀäÂÎÀäÌ¿¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡£ÅÚÃÅ¾ì¤ÇÃÏÎÏ¤Î¶¯¤µ¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿¡È¶ä²Ï·Ï·³ÃÄ¡É¤Î·àÅª¤Ê¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÏ¢ÇÆ¤Ë¤Ï¡¢ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤â¾×·â¤¬¹¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÊÆ»æ¡ØLos Angeles Times¡Ù¤Ç¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÈÖ¤òÌ³¤á¤ë¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥Ï¥ê¥¹µ¼Ô¤Ï¼«¿È¤ÎX¤Ç¡Ö¤³¤ó¤ÊÅ¸³«¤ÏµÓËÜ¤Ç¤â½ñ¤±¤Ê¤¤¡×¤È¶¯Ä´¡£¤½¤·¤Æ¡Ö¤³¤Î»î¹ç¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÌÜ¤Ë¤·¤Æ¤¤¿Ãæ¤ÇºÇ¤â¶Ã¤¯¤Ù¤¡¢ÇÏ¼¯¤²¤¿¡¢¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤»î¹ç¤À¡×¤È¶½Ê³µ¤Ì£¤Ëµ¤·¤¿¡£
¡¡µå³¦¤ò¡¢¤½¤·¤ÆÆüÊÆ¤Î¤ªÃã¤Î´Ö¤Ç¶½Ê³¤òÀ¸¤ó¤À¥É¥é¥Þ¥Á¥Ã¥¯¤Ê¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÏ¢ÇÆ¡£¤½¤ÎÆâÍÆ¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤ËÄº¾å·èÀï¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]