超異例な中0日での計130球に「信じられない」 崖っぷちのド軍を救った山本由伸の“神投球”に米愕然「ヤマモト以外に出来る奴は誰もいない」
緊張の攻防が続いた中で、野球ファンの魂を揺さぶる投球を見せた山本(C)Getty Images
山本由伸が伝説となった。
現地時間11月1日に敵地で行われたブルージェイズとのワールドシリーズ第7戦でドジャースは5-4で勝利。メジャーリーグでは1998年から3連覇を飾ったヤンキース以来となる“世界連覇”を飾った。
【動画】最後は併殺斬り！山本由伸が2年連続世界一を決めたシーンを見る
勝利への流れを手繰り寄せる抜擢だった。4-4で迎えた9回、ブレーク・スネルが一死一、二塁とピンチを招いたところで、ドジャースベンチは前日の第6戦に先発して6回（96球）を投げていた山本にスイッチ。“超”が付くほど異例の中0日での起用を決断した。
ただ、ここで背番号18は責務を全うする。先頭のアレハンドロ・カークに死球を与えて一死満塁とした山本だったが、続くドールトン・バーショを二ゴロに仕留めると、これを好捕したミゲル・ロハスが本塁へ投げて2アウト。さらに二死満塁でアーニー・クレメントが放った打球は、1死満塁の局面から中堅の守備に就いていたアンディ・パヘスが好捕してピンチを切り抜けた。
相手打線の上位と対峙する延長10回もマウンドに立った山本は、危なげなく抑え込んで三者凡退。この好投に味方打線が応えたのは延長11回だった。女房役を務めるウィル・スミスのソロホームランでブルージェイズを突き放したのだ。
最終11回裏もマウンドに立ち、無失点で切り抜けて胴上げ投手となった山本。2日間で計130球を消化し、相当な負担があったのは想像に難くない。そうした状況下での神がかった活躍には、メジャーリーグの酸いも甘いも知る現役選手たちかも驚きの声が上がった。
かつてドジャースでもプレーしたアレックス・ウッドは自身のXで「前日の夜に90球以上も投げた投手が、次の日の夜に登板するなんて、ヤマモト以外に野球界で出来る奴は誰もいない。本当に信じられない。なんてやつだ」と愕然とした。
メジャーリーグの歴史においてワールドシリーズを連覇したのは、1998年から3連覇を飾ったヤンキース以来の快挙。その歴史的な戴冠劇の立役者は、間違いなく山本だった。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]