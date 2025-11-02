大阪・読売テレビの「上沼・高田のクギズケ！」（日曜・前１１時４０分）が２日、放送され、高市早苗首相が若者から高い支持を得ている秘密を深掘りした。

パネリストの元講談社編集長・藤谷英志氏は「若者からの支持率が８０％という世論調査の結果が出ている。その理由はこれじゃないか」と前振りし、「若者から大人気 サナ活ブーム」というテロップを示した。続けて、先月２１日の就任会見で、韓国のメディアから日韓関係悪化を懸念する質問をぶつけられた際の高市首相のアンサーを振り返った。「満面の笑みで『韓国のりが大好き。韓国コスメも使ってます。韓国ドラマも見ております』とうまく切り返した。これで親近感を覚えた若者が増えた」と“完璧回答”が高支持率につながったと分析した。同３０日に韓国・慶州で行われた日韓首脳会談では、高市首相は李在明大統領から、韓国のりと韓国コスメをプレゼントされている。

さらに藤谷氏は「高市首相は若者から『サナ』と呼ばれている」と指摘した。韓国の女性９人組ガールズグループ「ＴＷＩＣＥ」の日本人メンバー「サナ」ともかかっているようだが、同氏は「サナ活ブームが来ている。ＳＮＳ上ではサナが使っているバッグが『カワイイ』とか『使いやすそう』とか」という若者の意見を紹介。「バッグのブランドが特定されていまして。濱野皮革工藝という明治時代から続く老舗バッグブランドの『（グレース）ディライトトートバッグ』。価格が１３万６４００円」と“サナとおそろバッグ”の需要が高まっているとリポートした。

ＭＣの上沼恵美子は「日頃持つのに一番いい」と高すぎず安すぎない価格帯を絶賛。同じくＭＣの高田純次も「名前出ちゃったら爆売れでしょ？」と聞くと、藤谷氏は「実際殺到してて、ブランドさんがおわびの文言を出して。今すぐご用意できない。次の出荷、来年６月末と」と入手困難ぶりを明かした。さらに、フリマアプリ上では、高市首相が２１年の総裁選初出馬時に作成した「サナエタオル」が１万円ほどで取引されているなど、ブームの過熱ぶりを伝えていた。