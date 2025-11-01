【まとめ】2025年10月に更新＆打ち切りが決まった海外ドラマ一覧

2025年10月は、人気ミステリーから話題のスピンオフ＆リバイバルまで、様々なプラットフォームの作品の運命が決定した。今回は、10月に発表された打ち切りおよび更新情報をまとめてお届けする。

2025年10月に打ち切りが決定した主な作品

2026年に公開予定の『イエロージャケッツ』シーズン4が最終シーズンになることが明らかに。

2023年には本作の共同ショーランナーであるアシュリー・ライルは、米Entertainment Weeklyに対し全5シーズンの予定であると語っていたが、1シーズン早い終了となったようだ。なお、シーズン3はU-NEXTにて11月7日（金）全話一挙配信予定。

Amazon製作のオリジナルドラマ『カウントダウン』と『バタフライ 〜追う者と追われる者〜』がともに1シーズンで打ち切りに。

カウントダウン ジェンセン・アクレス, ヴァイオレット・ビーン, エリック・デイン, ジェシカ・カマチョ, エリオット・ナイト, ウリ・ラトゥケフ Amazon

バタフライ 〜追う者と追われる者〜 ダニエル･デイ･キム, レイナ･ハーデスティ, ルイス･ランドー, パイパー･ペラーボ, キム･テヒ, パク･ヘス, チャールズ･パーネル, キム･ジフン Amazon

Netflixでは、『最後通牒 〜結婚、それともさようなら?』のスピンオフ『最後通牒 〜クィア・ラブ〜』が配信済みのシーズン2にて打ち切りとなることが判明している。

2025年10月に更新が決定した主なドラマ

スティーヴ・マーティン演じるチャールズ、マーティン・ショート演じるオリバー、そしてセレーナ・ゴメス演じるメイベルというお馴染みのトリオが殺人事件を解決する大人気シリーズ『マーダーズ・イン・ビルディング』はシーズン6への更新が決定。次の舞台はロンドンとなる。

そのほか、10月に更新が決定した主なドラマは以下の通り

・『特殊作戦部隊：ライオネス』（Paramount+）

テイラー・シェリダン監督のスパイ・スリラー。映画スターのゾーイ・サルダナとニコール・キッドマン主演の本作はシーズン3へ更新。

・『バラード 未解決事件捜査班』（Prime Video）

LAPD刑事レネー・バラード役でマギー・Qが主演する『ボッシュ：受け継がれるもの』のスピンオフはシーズン2へ。

バラード 未解決事件捜査班 マギー・Q, コートニー･テイラー, ジョン･キャロル･リンチ, マイケル･モズリー, レベッカ･フィールド, ヴィクトリア･モロレス, エイミー･ヒル Amazon

・ 『バカニアーズ』（Apple TV）

エディス・ウォートン原作のメロドラマはシーズン3へ。

バカニアーズ Kristine Frøseth, Alisha Boe, Matthew Broome, Grace Ambrose, Josh Dylan, Barney Fishwick, Aubri Ibrag, Jacob Ifan, Guy Remmers, Mia Threapleton, Josie Totah, Imogen Waterhouse, Leighton Meester, Christina Hendricks Amazon

・『The Rainmaker（原題）』（USA Network）

マット・デイモンが主演を務めた1997年の映画『レインメーカー』のドラマ版。シーズン2への更新が決まった。

・『アダルト』（FX）

20代の5人組が共同生活を送る様子を描くコメディドラマ。『フレンズ』好きは必見！ シーズン2へ更新。

・『Dexter: Resurrection』（Showtime）

『デクスター 〜警察官は殺人鬼』の続編となるリバイバルシリーズはシーズン2へ更新へ。

（海外ドラマNAVI）

