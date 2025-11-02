◆米大リーグ ワールドシリーズ第７戦 ブルージェイズ４―５ドジャース＝延長１１回＝（１日、カナダ・オンタリオ州トロント＝ロジャーズセンター）

ドジャースが１日（日本時間２日）、ワールドシリーズ第７戦の敵地・ブルージェイズ戦で勝ち、球団史上初となる２年連続ワールドシリーズ制覇の偉業を達成した。連覇を果たすのは、１９９８〜２０００年に３連覇を果たしたヤンキース以来で２１世紀初の快挙。第５戦終了時点で２勝３敗と追い詰められたが、敵地で２連勝して頂点に立った。

大谷は「すごい展開でしたけど、全員がいい野球をして、最後、素晴らしい勝ちだったと思います。最後は悔しい形で打たれてしまったですけど。取られた後も打線の１人として一生懸命プレーしようと思っていました。素晴らしいですね、由伸が世界一の投手だとみんなが思っていると思います。シーズン中も含めて、簡単な試合は無かったので、全員でつかみ取った優勝だなと思っています。終わったばかりなので、今日明日ぐらいまでは今日の勝利に存分に浸りたいなと思っています」と笑顔で語った。

ドジャースには大谷翔平投手（３１）、山本由伸投手（２７）、佐々木朗希投手（２３）と３人の日本人選手が所属。これまで０７年レッドソックスの松坂＆岡島、１３年レッドソックスの上原＆田沢、２４年ドジャースの大谷＆山本など日本人コンビが所属したチームがワールドシリーズを制覇した例はあるが、３選手がプレーして頂点に立つのは史上初となった。

大谷はチーム最多の１５８試合に出場。自己最多５５本塁打を放つなど１番打者としてチームを引っ張っただけではなく、６月からは投手にも復帰して、ポストシーズンでも投打の二刀流でフル回転だった。メジャー２年目の山本は、チームで唯一先発ローテを１年間守り抜き、チーム最多の１２勝。ポストシーズンでも２完投含め５勝を挙げるなど、誰もが認めるエースに成長した。

メジャー１年目の朗希は、５月に右肩インピンジメント症候群で離脱し、９月までメジャーに復帰できない苦しい日々も過ごしていたが、チーム事情もあってリリーフに転向すると、ポストシーズンでは不安視されていたブルペン陣の救世主となって貢献した。