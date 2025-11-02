駐車場に「見知らぬ車」が！ 警察には“無断駐車された”より「盗難車があると通報すべき」と言われてるけど、本当ですか？ 元警察官の筆者が解説

私有地駐車されても駐車違反にはならない？

私有地駐車されたら、駐車違反なのではないかと思う人もいるでしょう。駐車違反になるのであれば、警察がレッカー移動できそうに思えます。

しかし、道路交通法は基本的に道路で発生したものが対象で、私有地は対象外です。そのため、私有地駐車は駐車違反にはならず、警察によるレッカー移動もできません。

それならば、道路交通法違反以外の犯罪に該当しそうな気もします。確かに、状況によっては不退去罪などに該当する可能性があります。ただし、無断駐車されてすぐにそれらの犯罪を適用するのは困難です。



私有地駐車で警察に通報するとどうなる？

それでは、私有地駐車で警察に通報するとどうなるのでしょうか。私が現職時代にも、私有地駐車はよく通報がありました。通報が入ると、警察ではまず車両について盗難の有無と所有者の照会をセットで行います。

盗難車両であれば、窃盗の証拠品として警察が持ち帰らなければならないため、私有地駐車も解決します。それでは、盗難車両でなければ何もしないのかというと、さすがにそれはありません。犯罪には該当しないかもしれませんが、現に困った人がいれば、警察でできる範囲のことはやります。

一般人には難しいものの、警察ならできることは所有者への連絡です。照会で明らかになった所有者へ連絡を試みます。

ただし、所有者照会では連絡先電話番号が出てこないため、所有者の氏名や住所などに基づいて、電話帳や警察の各種データベースなどを使って連絡先を探します。連絡先が分かることもあれば、分からないこともあります。

また、連絡先が分かっても、電話がつながらなかったり、実際に使用している人が所有者と異なるため連絡が難航したりするケースもしばしばです。ちなみに、警察が調べた所有者に関する情報を、通報者へ教えることは一切できません。



「盗難車かも」と通報するほうが良い？

「盗難車かも」と通報すると、すぐに所有者が分かるので良いといううわさがSNSなどであるようです。

しかし、前記で説明したように、私有地駐車の通報があれば、必ず盗難と所有者の照会をセットで行いますし、所有者への連絡も試みます。したがって、そのような通報をしても意味がありません。普通に私有地駐車として通報すれば十分です。

もしも警察官が所有者への連絡を試みてくれなかったら、それは苦情として監察へ訴えて良いと思います。少なくとも私のいた県警では、必ず所有者連絡はしていました。

ただし、急を要する事件・事故が発生したら、そちらを優先せざるを得ません。

そのため、直ちに対応できなかったり、時間がかかったりすることもあります。その辺りの事情を理解してもらえると、現場で対応する警察官もやりやすいと思います。



私有地駐車された場合の対応

インターネット上の記事には、私有地駐車への対応として、陸運局で開示請求を行って、弁護士に依頼して……などと書かれているものもありますが、一般人からすると非常にハードルが高いと思われます。私有地駐車でそこまでしようという人は、少ないのではないでしょうか。

私有地駐車されたら、まずは警察に通報するのが良いと思います。それで車の所有者に連絡がつけば、もっとも早く解決できます。

その日のうちに連絡がつかなければ、翌日、翌々日と再び通報してもよいでしょう。時間を変えれば連絡がつく場合もあるからです。基本的に私有地駐車が長期間にわたるケースはめったにないので、そうこうしているうちに解決することがほとんどでしょう。



まとめ

私有地駐車は、道路交通法などの法律が適用されないため、警察では対応してくれないと思っている人もいるようです。

確かにレッカー移動などは基本的にできませんが、所有者への連絡は行われます。そのため、私有地駐車で困っているのであれば、まずは警察へ通報するのがベストでしょう。

執筆者 : 山根厚介

2級ファイナンシャルプランニング技能士