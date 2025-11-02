残業代で月給が「30万→40万円」に！ 給料が増えて喜んでたら、10月からの「手取り減」にショック…“社会保険料”はどれだけ上がった？ 内訳と仕組みを確認

社会保険料が変わる時期

社会保険料の金額が変わるタイミングは、大きく2つあります。一つは「定時決定」、もう一つは「随時改定」です。



定時決定の仕組み

毎年7月になると、会社が「算定基礎届」という書類を役所に提出します。算定基礎届とは、4～6月に支払われた給与の平均額を届け出る手続きです。「この人は、通常〇〇円くらいの給料ですよ」と役所に報告するものです。

この手続きによって、その年の9月からの社会保険料が決まります。これを、社会保険料の「定時決定」といいます。



随時改定の仕組み

一方、給与はずっと同水準とは限りません。昇給や降給、役職への就任などにより、年の途中で給与が大きく増減することがあり得ます。給与が変わった後も従前の社会保険料を控除し続けるのは、理にかなっていません。

そのため、固定的な賃金（基本給の単価や給与体系など）が変わり、保険料の計算に用いる標準報酬月額が原則2等級以上変動したときは、会社が「月額変更届」を提出して標準報酬月額を変更します。これを「随時改定」といいます。



春にたくさん働くとどうなる？

昇給などがなくても残業が多く、その結果、4月から6月に給与が多く支払われた場合は、標準報酬月額が高くなり、それにともない社会保険料も高くなります。社会保険料は「標準報酬月額×保険料率」で計算するからです。

ちなみに、春に基本給なども上がっていた場合は、昇給から4ヶ月目に随時改定になる可能性があります。この場合は、秋ではなく夏頃に、社会保険料が上がります。



手取りはいくら減る？

給与が変わらない場合、社会保険料が増えれば、手取り額は減ります。タイトルの「30万円くらいだった月給が40万円を超えた」ケースについて、社会保険料と手取り額がどのくらい変わるか見ていきましょう。

なお、定時決定の場合、標準報酬月額は「9月」から変わります。通常、社会保険料は「前月分を当月に控除する」ため、実際の手取り額に影響があるのは10月以降です。



9月までの手取り額

便宜上、給与の額はぴったり40万円（通勤手当なし）とします。2025年10月時点、東京都の会社、協会けんぽ所属、40歳未満、扶養人数ゼロという条件で計算していきます。なお、下記の例では住民税は控除しておりません。



・給与額：40万円

・従前の標準報酬月額：30万円

健康保険料：1万4865円

厚生年金保険料：2万7450円

雇用保険料：2200円

社会保険料合計：4万4515円

所得税：1万2830円

手取り額：34万2655円（40万円－4万4515万円－1万2830円）



10月以降の手取り額



・給与額：40万円

・定時決定後の標準報酬月額：41万円

健康保険料：2万315円

厚生年金保険料：3万7515円

雇用保険料：2200円

社会保険料合計：6万30円

所得税：1万1610円

手取り額：32万8360円 円（40万円－6万30円 －1万1610円）



9月までの手取り額が34万2655円だったので、10月からは1万4295円減少する計算になります。



まとめ

定時決定の期間に残業が多くて給与が高かった場合は、秋以降の社会保険料が増え、手取り額が減少することがあります。しかし、これは社会保険料が「増えた」というよりも「今の給与に見合う額になった」と考えられるでしょう。

標準報酬月額が上がるメリットとしては、将来の年金受給額が増えるほか、傷病手当金などの給付金も、現在の給与に見合った額がもらえます。「手取り額が下がった」と悲観するより「万が一の保障が増えた」と考え、安心材料にしてはいかがでしょうか。



