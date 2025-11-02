現地時間11月1日、アメリカ・デルマー競馬場で行われた、ブリーダーズカップダートマイル（G1・ダ1600m）は、F.プラ騎乗、ナイソス（牡4・B.バファート）が大接戦を制した。勝ちタイムは1:34.71（良）。2着にシチズンブル（牡3・B.バファート）、3着にチャンサーマクパトリック（牡3・C.ブラウン）が入った。

ゴール前は大接戦、ボブ・バファート厩舎の2頭、ナイソスとシチズンブルが完全に馬体を並べてゴールしたが、外からナイソスが僅かに交わしていた。ナイソスはG1初制覇。鞍上のプラ騎手はフィリー＆メアスプリントに次いで、この日のブリーダーズカップデー2勝目。この勝利により、バファート師は今回のブリーダーズカップで2勝目、通算21勝目。これでエイダン・オブライエン調教師と並び、ブリーダーズカップ史上最多勝利タイに立った。

BCダートマイル・ナイソスとF.プラ騎手 (C)Breeders’ Cup / Eclipse Sportswire

1、2着馬を管理するバファート師は、「本当なら同着が相応しいよ！どちらが勝ったかはわかっていたけれど、シチズンブルは最後にもう一段階ギアを上げたし、ナイソスも久々の実戦であれだけ食い下がって信じられない根性を見せてくれた。どちらかが負けなければならないのが少し残念だね」と、2頭を労った。

また、ナイソスの手綱をとったプラ騎手は「道中の手応えには満足していました。外に持ち出した時、シチズンブルを捕らえられると感じましたが、相手も本当に粘り強かった」とライバルの粘りを振り返っていた。