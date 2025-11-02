V6、サブスク解禁記念し“同期”「ゆりかもめ」車両を特別ジャック 30年の歩みを表現
【モデルプレス＝2025/11/02】2021年に解散したV6が、デビュー記念日となる2025年11月1日に主要音楽ストリーミングサービスにて全楽曲を一斉配信。このサブスク解禁を記念し、東京の新交通「ゆりかもめ」を舞台にした広告ジャック企画がスタートした。
【写真】V6「ゆりかもめ」をジャック 車両の様子
V6のサブスク解禁は、配信初日から多くの反響を集め、Apple MusicのプレイリストランキングではV6が1位を獲得。世代を超えて多くのリスナーがV6の楽曲を再び楽しんでおり、サブスクリプション配信は幸先の良いスタートを切っている。V6は1995年11月1日にシングル「MUSIC FOR THE PEOPLE」でデビュー。奇しくも同じ日に、東京臨海新交通「ゆりかもめ」も開業した。
それから30年後の2025年11月1日。V6の全楽曲一斉配信を記念し、ゆりかもめ1編成を特別仕様にジャックすることが決定した。車内にはV6の歴代ジャケット写真が装飾され、デビューから30年の歩みを“走る展示空間”として表現。30年前に生まれた“ふたつの出発点”が再び交わる、特別なプロジェクトとなっている。ファンはもちろん、かつてV6の音楽に親しんだ世代にも、30年の軌跡を体感できる内容に仕上がっている。（modelpress編集部）
