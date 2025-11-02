【ロイズ冬限定】心ときめくクリスマス限定パッケージ♡生チョコで贅沢なひとときを

今年の冬も、ロイズから心を温める限定チョコレートが登場しました。クリスマスの街並みを描いた[マイルドミルク]をはじめ、甘酸っぱいいちごや華やかなシャンパンを使った特別な味わいが勢ぞろい。ミルク感たっぷりのやさしい甘さから、大人の香りが広がる贅沢な一粒まで、シーンや気分に合わせて楽しめるラインナップです。冬だけの限定パッケージで、大切な人へのギフトにもぴったり♡

クリスマス限定デザインで気分も華やかに



生チョコレート[マイルドミルク]

ロイズの人気商品「生チョコレート[マイルドミルク]」が、クリスマス仕様で登場。

柔らかな味わいのミルクチョコレートに、北海道産生クリームをブレンドし、洋酒を使わず仕上げた優しい甘さが魅力です。

税込1,215円で20粒入り。温かみのあるクリスマスの街並みを描いたパッケージは、見ているだけで心が弾みます。お子さまへのプレゼントにもおすすめの一品です。

DEAN & DELUCAのアドベントカレンダーでホリデー準備！

味わい豊かな限定フレーバーが勢ぞろい



生チョコレート[いちごミルク]

冬限定ラインには、いちごの甘酸っぱさが楽しめる「生チョコレート[いちごミルク]」（税込1,215円）や、シャンパンを贅沢に使った「ストロベリーシャンパン」（税込1,215円）など、個性豊かなフレーバーが登場。

さらに、雪の結晶を描いた「オーレ（ウインターパッケージ）」や、洋酒不使用でウイスキーとの相性を追求した「ウイスキーの肴（あて）」もラインナップ。

自分用にも贈り物にも嬉しい季節のチョコレートです。

オンラインでも店頭でも♡冬だけの味を楽しんで



販売期間は2025年11月4日正午頃（予定）から12月22日まで。ロイズ公式オンラインショップや直営店で購入可能です。

人気商品のため、販売期間中でもなくなり次第終了となるので早めのチェックがおすすめ。特別な冬のひとときにぴったりのチョコレートを、ぜひ手に取ってみてください♪

ロイズの冬限定チョコで心ときめく季節を



ロイズの冬限定チョコレートは、味わいだけでなくパッケージデザインにも温もりが詰まった特別な一粒です。家族や友人、大切な人と過ごす時間をより甘く、幸せなひとときに変えてくれるはず。

クリスマスの灯りのように心を照らす、ロイズの生チョコで季節を感じてみてください。きっと、この冬がもっと好きになるはずです♡