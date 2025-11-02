¶ðÂôÂç 2Ç¯¤Ö¤êÍ¥¾¡¡ªºÇÂ¿17ÅÙÌÜ¤ÎV¡¢5¶è°ËÆ£¤¬¶è´Ö¿·µÏ¿¤ÇµÕÅ¾ 7¶è¥¨¡¼¥¹º´Æ£¤¬Éü³è¤Î·ãÁö¡¢ÀÄ³Ø¤Ï7¶è¹õÅÄÄ«Æü¤¬¶è´Ö¿·¤âÆÏ¤«¤º
³ØÀ¸»°Âç±ØÅÁ¡Ê½Ð±À¡¢Á´ÆüËÜ¡¢È¢º¬¡Ë¤Î°ì¤Ä¡¢Á´ÆüËÜÂç³Ø±ØÅÁ¤¬2Æü¡¢°¦ÃÎ¤«¤é»°½Å¤Þ¤Ç¤Î8¶è´Ö¡¢106.8Ò¤Ç¹Ô¤ï¤ì¶ðÂôÂç³Ø¤¬2Ç¯¤Ö¤ê»Ë¾åºÇÂ¿¤È¤Ê¤ë17ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£¶ðÂô¤Ï5¶è¤Ç°ËÆ£ÁóÍ£¡Ê4Ç¯¡Ë¤¬¶è´Ö¿·µÏ¿¤Ç¥È¥Ã¥×¤ËÎ©¤Ä¤È¡¢7¶è¤Ç¤Ï¥¨¡¼¥¹º´Æ£·½ÂÁ¡Ê4Ç¯¡Ë¤¬¥±¥¬¤«¤é¤ÎÉüµ¢¤Ç¹¥Áö¡¢¥È¥Ã¥×¤ò¼é¤êÀÚ¤Ã¤¿¡£ÀÄ»³³Ø±¡Âç¤Ï7¶è¤Ç¥¨¡¼¥¹¤Î¹õÅÄÄ«Æü¡Ê4Ç¯¡Ë¤¬¶è´Ö¿·µÏ¿¤Ç5°Ì¤«¤é2°Ì¤Þ¤Ç½ç°Ì¤ò¤¢¤²¤¿¤¬¡¢¤¢¤È°ìÊâÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¥¹¥Ô¡¼¥É¾¡Éé¤Î½Ð±À±ØÅÁ¤ÈÈæ¤Ù¡¢µ÷Î¥¤¬ÇÜ°Ê¾å¤È¤Ê¤ê8¶è´Ö¤ÇÁè¤ï¤ì¤ë¤¿¤á¡¢Áª¼êÁØ¤¬¥¡¼¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤Ê¤ë¤³¤ÎÂç²ñ¡¢ÆüËÜÁ´¹ñ¤ÎÂç³Ø¤¬½¸¤Þ¤êÁ´27¥Á¡¼¥à¤ÇÁè¤¦ÆüËÜ°ì·èÄêÀï¤Ç¾å°Ì8¥Á¡¼¥à¤Þ¤Ç¤ËÍèÇ¯¤Î¥·¡¼¥É¸¢¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤ë¡£
ÃíÌÜ¤Ï½Ð±À±ØÅÁ½ªÎ»¸å¡¢¡Öµ¤¤Å¤¤¤¿¤é¹ñ³Ø±¡¡¢¸åÈ¾¤Î¹ñ³Ø±¡¡×¤ÈÁ°ÅÄ¹¯¹°´ÆÆÄ¡Ê47¡Ë¤¬ÏÃ¤·¡¢¸åÈ¾¤ÇµÕÅ¾·à¤ò±é¤¸¡¢½Ð±À±ØÅÁ¤òÀ©¤·¤¿¹ñ³Ø±¡Âç¡¢½Ð±À¤Ç2°Ì¤È¹¥Áö¤·¤¿Áá°ðÅÄÂç¡¢½Ð±À¤Ç5°Ì¤Î¶ðÂôÂç¡¢7°Ì¤ÎÀÄ»³³Ø±¡Âç¤â´¬¤ÊÖ¤·¤òÁÀ¤¦¡£
Æó´§¤òÁÀ¤¦¹ñ³Ø±¡¤ÏÅöÆüÊÑ¹¹¤Ç2¶è¤ËÌîÃæ¹±µü¡Ê3Ç¯¡Ë¡¢4¶è¤Ë¹â»³¹ëµ¯¡Ê4Ç¯¡Ë¡¢7¶è¤ËÀÄÌÚÎÜ°ê¡Ê4Ç¯¡Ë¤È½Ð±À±ØÅÁ¤Ç¤Î¹¥Áö¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£2Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÍ¥¾¡¤òÁÀ¤¦¶ðÂô¤Ï5¶è¤Ë°ËÆ£ÁóÍ£¡Ê4Ç¯¡Ë¡¢ÀÄ»³³Ø±¡¤Ï7¶è¤Ë¥¨¡¼¥¹¡¦¹õÅÄÄ«Æü¡Ê4Ç¯¡Ë¤òµ¯ÍÑ¤·¤¿¡£
¥¹¥¿¡¼¥È¤ÎÌ¾¸Å²°¡¦Ç®ÅÄ¿ÀµÜ¤Îµ¤²¹¤Ï13¡î¡¢¼¾ÅÙ93¡ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£1¶è¡Ê9.5km¡Ë¡¢Á°È¾¤Ï³Æ¥Á¡¼¥à¥ì¡¼¥¹Å¸³«¤ÎÃµ¤ê¹ç¤¤¡£5ÒÉÕ¶á¤ÇÀèÆ¬¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤¿¤Î¤¬10·î¤ÎÈ¢º¬±ØÅÁÍ½Áª²ñ¤Ç2°Ì¤ËÆþ¤Ã¤¿½çÅ·Æ²Âç¡¢µÈ²¬ÂçæÆ¡Ê3Ç¯¡Ë¤¬°ÂÄê¤·¤¿Áö¤ê¤ò¸«¤»¤¿¡£7Ò¤ÇÃæ±ûÂç¤ÎËÜ´Öñ¥¡Ê3Ç¯¡Ë¤¬»Å³Ý¤±¤ë¤È¡¢ÀÄ»³³Ø±¡¤Î¥ë¡¼¥¡¼¡¦¿ú»³°ìñ¥¡Ê1Ç¯¡Ë¤¬¤¹¤°¤ËÈ¿±þ¤·¤Æ¸å¤í¤Ë¤Ä¤±¤¿¡£
Âçº®Àï¤È¤Ê¤Ã¤¿1¶è¡¢»Ä¤ê300m¤Ç¥È¥Ã¥×¤ËÎ©¤Ã¤¿¤Î¤¬½é½Ð¾ì¤Î»Ö³Ø´ÛÂç¡¢ÃæÂ¼¹¸ÅÍ¡Ê3Ç¯¡Ë¤¬¶è´Ö¾Þ³ÍÆÀ¡¢2°Ì¤ËÁá°ðÅÄ¡¢3°Ì¹ñ³Ø±¡¡¢4°Ì¶ðÂô¡¢ÀÄ»³³Ø±¡¤Ï¾¯¤·ÃÙ¤ì¤Æ8ÉÃº¹¤Î11°Ì¡£
2¶è¡Ê11.1km¡Ë¡¢1ÒÉÕ¶á¤Ç¥È¥Ã¥×¤ËÎ©¤Ã¤¿¤Î¤¬ÅöÆüÊÑ¹¹¤È¤Ê¤Ã¤¿¶ðÂô¡¦Ã«ÃæÀ²¡Ê2Ç¯¡Ë¡¢Áá°ðÅÄ¤ÎÎëÌÚÎ°°ý¡Ê1Ç¯¡Ë¤¬ÀèÆ¬½¸ÃÄ¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£2.5Ò¤ÇÃæ±û¤Î¥¨¡¼¥¹¡¦µÈµï½Ù¶³¡Ê4Ç¯¡Ë¤¬ÀèÆ¬¤ËÉÕ¤¡¢1¶è¤Ç¥È¥Ã¥×¤À¤Ã¤¿»Ö³Ø´Û¤¬ÃÙ¤ì¡¢ÀèÆ¬½¸ÃÄ¤Ï7¥Á¡¼¥à¡£
ÀèÆ¬¤¬½¸ÃÄÁö¤È¤Ê¤ëÃæ¡¢1¶è¡¢17°Ì¤À¤Ã¤¿Åì³¤Âç¤Î±ÊËÜæû¡Ê3Ç¯¡Ë¤¬¹¥Áö¡¢7ÒÉÕ¶á¤ÇÀÄ»³³Ø±¡¤òÂª¤¨¤Æ¡¢9°Ì¤Þ¤Ç½ç°Ì¤ò¾å¤²¤¿¡£ÀèÆ¬¤Ç¤Ï9.6Ò¤Ç½çÅ·Æ²¡¢¤½¤·¤Æ¡¢Ï¢ÇÆ¤òÁÀ¤¦¹ñ³Ø±¡¤ÎÄÔ¸¶µ±¡Ê3Ç¯¡Ë¤¬ÃÙ¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
»Ä¤ê500m¤ÇÃæ±û¤ÎµÈµï¤¬¥¹¥Ñ¡¼¥È¡¢µÈµï¤¬7¿ÍÈ´¤¤Ç¥È¥Ã¥×¤Ç¤Î¥¿¥¹¥¥ê¥ì¡¼¡¢2°Ì¤Ë¤Ï10¿ÍÈ´¤¡¢31ÉÃ01¤È23Ç¯¤Ëº´Æ£·½ÂÁ¤¬¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¶è´ÖµÏ¿¤ÈÆ±¥¿¥¤¥à¤ÎÄëµþ¡¦Æï²¬Í³¹À¡Ê3Ç¯¡Ë¡¢3°Ì¤Ë¶ðÂô¡¢¹ñ³Ø±¡¤Ï31ÉÃº¹¤Ç7°Ì¡£
3¶è¡Ê11.9km¡Ë¡¢5ÒÉÕ¶á¤Ç¥È¥Ã¥×¤Ï3¥Á¡¼¥à¡¢8.4Ò¤ÇÈô¤Ó½Ð¤·¤¿¤Î¤¬¶ðÂô¤Îµ¢»³ÐÒÂç¡Ê4Ç¯¡Ë¡¢Äëµþ¡¢Ãæ±û¤È¤Îº¹¤¬½ù¡¹¤Ë³«¤¤¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£7°Ì¤È¾¯¤·ÃÙ¤ì¤Æ¤¤¤¿¹ñ³Ø±¡¤ÏÅöÆüÊÑ¹¹¤ÇÆþ¤Ã¤¿ÌîÃæ¹±µü¡Ê3Ç¯¡Ë¤¬¹¥Áö¡¢»Ä¤ê1ÒÉÕ¶á¤Ç3¿ÍÈ´¤¤Î4°Ì¤Þ¤Ç¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¥È¥Ã¥×Áè¤¤¤Ï»Ä¤ê600m¤ÇÃæ±û¡¦Æ£ÅÄÂçÃÒ¡Ê3Ç¯¡Ë¡¢¶ðÂô¡¦µ¢»³¡¢¤½¤·¤Æ¡¢¹ñ³Ø±¡¡¦ÌîÃæ¤ÎÀï¤¤¡¢ºÇ½é¤Ë¥¿¥¹¥¤òÅÏ¤·¤¿¤Î¤¬¶ðÂô¡¢µ¢»³¡¢2°Ì¤¬¹ñ³Ø±¡¡¢ÌîÃæ¤¬5¿ÍÈ´¤¡¢ÀÄ»³³Ø±¡¤Ï2¤Ä½ç°Ì¤ò¾å¤²¤Æ1Ê¬5ÉÃº¹¤Î8°Ì¡£
4¶è¡Ê11.8km¡Ë¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç3¶è´Ö¤Ç¥È¥Ã¥×¤¬Æþ¤ìÂØ¤ï¤ëÂçº®Àï¡¢5ÒÉÕ¶á¤Ç¥Þ¥é¥½¥óÆüËÜ¿Í³ØÀ¸ÎòÂå8°Ì¤Î¹ñ³Ø±¡¡¦¹â»³¹ëµ¯¡Ê4Ç¯¡Ë¡¢¤³¤ÎÆü¡¢21ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¡¢Ãæ±û¡¦¼ÆÅÄÂçÃÏ¡Ê3Ç¯¡Ë¤¬¶¥¤ê¹ç¤¦Ãæ¡¢¶ðÂô¤Î°Â¸¶³¤À²¡Ê3Ç¯¡Ë¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤±¤º¤ËÍî¤Á¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë7.3ÒÉÕ¶á¤Ç4°Ì½¸ÃÄ¤ÎÁÏ²Á¡¦Äëµþ¤Ë¤âÊÂ¤Ð¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¹ñ³Ø±¡¡¦Ãæ±û¤ÎÀï¤¤¤Ï»Ä¤ê200m¤Î¾¡Éé¡¢ºÇ¸å¤ÎºÇ¸å¤ÇÃæ±û¡£¼ÆÅÄ¤¬Á°¤Ë½Ð¤Æ¼«¿È¤Î¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¤ò½Ë¤¦¶è´Ö¾Þ¤Ç¥È¥Ã¥×¤Î¥¿¥¹¥¥ê¥ì¡¼¡¢2°Ì¤Ë¹ñ³Ø±¡¡¢3°Ì¤ËÄëµþ¡¢35ÉÃº¹¤Ç¶ðÂô¤¬4°Ì¡¢ÀÄ»³³Ø±¡¤Ï1Ê¬56ÉÃº¹¤Î7°Ì¡£
5¶è¡Ê12.4km¡Ë¡¢¹ñ³Ø±¡¡¦ÈÓÔ¢¿·ÂÀ¡Ê2Ç¯¡Ë¤ÏÃæ±û¤Î»°ÂðÍªÅÍ¡Ê1Ç¯¡Ë¤Ë¤¹¤°¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¡¢¤Þ¤¿¤â2¥Á¡¼¥à¤ÎÊÂÁö¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£5ÒÉÕ¶á¤Ç¤³¤Î2¥Á¡¼¥à¤ËÇ÷¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¶ðÂô¤Î°ËÆ£ÁóÍ£¡Ê4Ç¯¡Ë¡£35ÉÃº¹¤òÌµ¤¯¤·¤ÆÀèÆ¬¤ËÎ©¤Ã¤Æ¥ì¡¼¥¹¤ò¿Ê¤á¤¿¡£¤¹¤ë¤È¡¢6.1Ò¤ÇÃæ±û¤Î¥ë¡¼¥¡¼¡¦»°Âð¤¬¥¹¥Ô¡¼¥É¤ËÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤±¤º¤Ë¡¢¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ëº¹¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
7.5ÒÉÕ¶á¤ÇÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¿¶ðÂô¡¦°ËÆ£¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤ÏÍî¤Á¤º¤Ë¡¢¹ñ³Ø±¡¤ÎÈÓÔ¢¤âÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤±¤º¤Ë¡¢»°¤ÄÇÃ¤ÎÀï¤¤¤¬Êø¤ì¤¿¡£°ËÆ£¤ÏÆÈÁö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¥ê¥º¥à¤ÏÊø¤ì¤º¤Ë10.5ÒÉÕ¶á¤Ç2°Ì¹ñ³Ø±¡¤Ë35ÉÃº¹¡¢3°ÌÃæ±û¤Ë¤Ï38ÉÃº¹¡£°ËÆ£¤Ï23Ç¯µÈÅÄ¶Á¡ÊÁÏ²ÁÂç¡Ë¤¬¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿35Ê¬18ÉÃ¤ò¾å²ó¤ë35ÉÃ01ÉÃ¤Î¶è´Ö¿·µÏ¿¤Ç¥¿¥¹¥¥ê¥ì¡¼¡¢2°Ì¤Ë¤Ï52ÉÃº¹¤Ç¹ñ³Ø±¡¡¢3°Ì¤Ï57ÉÃº¹¤ÇÃæ±û¡¢ÀÄ»³³Ø±¡¤Ï2Ê¬54ÉÃº¹¤Ç7°Ì¡£¶è´Ö¿·µÏ¿¤Î°ËÆ£¤Ï¡Ö4¶è¤Î°Â¸¶¤¬¼ÍÄø·÷Æâ¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¡Ö¤³¤³¤¬¹¶¤á¤Î¶è´Ö¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÇËÍ¤òµ¯ÍÑ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¶è´Ö¿·¤ÇÀ¨¤¯¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
6¶è¡Ê12.8km¡Ë¡¢È×ÀÐ¤Ê¥ì¡¼¥¹¤È¤Ê¤Ã¤¿¶ðÂô¡¢Â¼¾å¶Á¡Ê3Ç¯¡Ë¤âºÇ½é¤Î3Ò¤ò8Ê¬30ÉÃ¤ÈºÇ¹â¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ç¥ì¡¼¥¹¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£ÃæÈ×¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤âÁö¤ê¤ÏÊÑ¤ï¤é¤º¡¢µë¿å½ê¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¿å¤ò¼è¤Ã¤¿¡£2°Ì¹ñ³Ø±¡¤È¤Ï56ÉÃº¹¡¢3°ÌÃæ±û¤È¤Ï57ÉÃº¹¤È¾¯¤·³«¤¤¤¿¡£
ºÇ¸å¤Þ¤ÇÂ¼¾å¤Î¥Ú¡¼¥¹¤ÏÍî¤Á¤º¡¢¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¤ò¸«¤»¤Æ¡¢7¶è¥¨¡¼¥¹¡¦º´Æ£·½ÂÁ¡Ê4Ç¯¡Ë¤Ë¾Ð´é¤Ç¥¿¥¹¥¤òÅÏ¤·¤¿¡£2°Ì¤Ë¤Ï1Ê¬4ÉÃº¹¤ÇÃæ±û¡¢3°Ì¤Ë¤Ï1Ê¬5ÉÃº¹¤Ç¹ñ³Ø±¡¡¢ÀÄ»³³Ø±¡¤Ï2¤Ä½ç°Ì¤ò¾å¤²¤Æ2Ê¬52ÉÃº¹¤Î5°Ì¡£
7¶è¡Ê17.6km¡Ë¡¢¥±¥¬¤«¤é¤ÎÉüµ¢¤È¤Ê¤Ã¤¿º´Æ£¡¢ºÇ½é¤Î1Ò¤Ï2Ê¬44ÉÃ¤ÈºÇ¹â¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£2Ç¯¤Ö¤ê¤Î°ËÀªÏ©¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢6ÒÉÕ¶á¤Ç¸åÂ³¤È¤Îº¹¤ò½ù¡¹¤Ë¤Ä¤±»Ï¤á¤¿¡£
11ÒÉÕ¶á¤Ç¤âº´Æ£¤ÎÁö¤ê¤ÏÊÑ¤ï¤é¤º¡¢2°ÌÃæ±û¤È¤Ï1Ê¬36ÉÃº¹¡¢3°Ì¹ñ³Ø±¡¤È¤Ï2Ê¬8ÉÃ¤È¤µ¤é¤Ëº¹¤ò¹¤²¤Æ¡¢È×ÀÐ¤Ê¥ì¡¼¥¹Å¸³«¤ò¸«¤»¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢½ªÈ×¹¥Áö¤·¤¿¤Î¤¬ÀÄ»³³Ø±¡¤Î¥¨¡¼¥¹¡¦¹õÅÄÄ«Æü¡Ê4Ç¯¡Ë¡¢5°Ì¤Ç¥¿¥¹¥¤ò¼õ¤±¤ë¤È¡¢¥È¥Ã¥×¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ç¥ì¡¼¥¹¤ËÆþ¤ê¡¢3¿ÍÈ´¤¤Ç°ìµ¤¤Ë2°Ì¤Þ¤Ç½ç°Ì¤ò¤¢¤²¤¿¡£
ÀÄ³Ø¡¦¹õÅÄ¤ÎÄÉ¤¤¾å¤²¤â¶ðÂô¡¦º´Æ£¤ÏÍî¤ÁÃå¤¤¤ÆÁö¤êÀÚ¤ê¡¢¥¢¥ó¥«¡¼¤Î»³ÀîÂóÇÏ¡Ê4Ç¯¡Ë¤Ë¥¿¥¹¥¤òÅÏ¤·¤¿¡£ÀÄ³Ø¡¦¹õÅÄ¤Ï2022Ç¯¤ËÅÄÂôÎ÷¡Ê¶ðÂôÂç¡Ë¤¬¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿49Ê¬38ÉÃ¤ÎµÏ¿¤òÅÉ¤êÂØ¤¨¤ë49ÉÃ32ÉÃ¤Î¶è´Ö¿·µÏ¿¤Ç2°Ì¡¢¶ðÂô¤È¤Ï1Ê¬55ÉÃº¹¡£¹õÅÄÄ«Æü¤Ï¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê¼«Ê¬¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¡ÖÈ´¤«¤¹¤¿¤Ó¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤È¤º¤Ä¥®¥¢¤ò¤¢¤²¤Æ¤¤¤¯´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¥¢¥ó¥«¡¼¶è´Ö¤ÇºÇÄ¹¤Î8¶è¡Ê19.7Ò¡Ë¡¢¶ðÂô¤Î»³ÀîÂóÇÏ¡Ê4Ç¯¡Ë¤ÏºÇ½é¤Î3Ò¤Ï8Ê¬26ÉÃ¤È½øÈ×¤«¤é¶è´Ö¿·µÏ¿¥Ú¡¼¥¹¤ÇÆþ¤Ã¤¿¡£2°Ì¤ÎÀÄ³Ø¤Ï¹õÅÄÄ«Æü¤«¤é¥¿¥¹¥¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¾®²Ï¸¶ÍÛÎ°¡Ê2Ç¯¡Ë¤¬4ÒÉÕ¶á¤ÇÃæ±û¤ÎÎ¯ÃÓ°ìÂÀ¡Ê4Ç¯¡Ë¤ËÈ´¤«¤ì¤Æ3°Ì¤ËÍî¤Á¤¿¡£
Ã±ÆÈÁö¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¶ðÂô¤Î»³Àî¤Ï11.8ÒÉÕ¶á¤Ç¤â¥ê¥º¥à¤¬Êø¤ì¤º¡¢2°ÌÃæ±û¤È¤Ï1Ê¬34ÉÃº¹¡¢3°ÌÀÄ³Ø¤È¤Îº¹¤Ï1Ê¬57ÉÃº¹¡£µîÇ¯¤â¥¢¥ó¥«¡¼¤òÌ³¤á¤¿»³Àî¡¢Á°²ó¤Ï¥È¥Ã¥×¤òÄÉ¤¦Å¸³«¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢º£Ç¯¤ÏÄÉ¤ï¤ì¤ëÅ¸³«¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÁö¤ê¤Ï¤Û¤È¤ó¤ÉÊÑ¤ï¤é¤º¡¢Ãç´Ö¤¬ÂÔ¤Ä°ËÀª¿ÀµÜ¤Ø¡£ºÇ¸å¤Ï¾Ð´é¤Ç¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¥Æ¡¼¥×¤òÀÚ¤ê¡¢Ãç´Ö¤â¸µ¤ØÈô¤Ó¹þ¤ó¤À¡£¶ðÂôÂç¤Ï2Ç¯¤Ö¤ê»Ë¾åºÇÂ¿¤È¤Ê¤ë17ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
7¶è¤Ç¹õÅÄÄ«Æü¤¬¶è´Ö¿·¤Î¹¥Áö¤ò¸«¤»¤¿ÀÄ³Ø¤Ï3°Ì¡£½Ð±À±ØÅÁ¤È¤Î¡ÈÆó´§¡É¤òÁÀ¤Ã¤¿¹ñ³Ø±¡¤Ï¥¢¥ó¥«¡¼¤Î¾å¸¶Î°æÆ¡Ê4Ç¯¡Ë¤¬ºÇ¸å¤ËÏÆÊ¢¤òÍÞ¤¨¤Ê¤¬¤é¤Î·ãÁö¤âÆÏ¤«¤Ê¤Ã¤¿¡£¥·¡¼¥É¸¢¤ò¼ê¤Ë¤¹¤ë8°Ì¤Ë¤Ï½çÅ·Æ²Âç¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£
¡ÚÁ´ÆüËÜÂç³Ø±ØÅÁÂÐ¹»Áª¼ê¸¢Âç²ñ ¾å°Ì10¥Á¡¼¥à¡Û
Í¥¾¡¡§¶ðÂôÂç³Ø
2°Ì¡§Ãæ±ûÂç³Ø
3°Ì¡§ÀÄ»³³Ø±¡Âç³Ø
4°Ì¡§¹ñ³Ø±¡Âç³Ø
5°Ì¡§Áá°ðÅÄÂç³Ø
6°Ì¡§ÄëµþÂç³Ø
7°Ì¡§ÁÏ²ÁÂç³Ø
8°Ì¡§½çÅ·Æ²Âç³Ø
¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¥·¡¼¥É¸¢
9°Ì¡§¾ëÀ¾Âç³Ø
10°Ì¡§ÆüËÜÂç³Ø
