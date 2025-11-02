女優でタレントの秦瑞穂（35）が2日までに、自身のインスタグラムやストーリーズを更新。ラストグラビアDVD「Finale」のカットを投稿した。

「お気に入りの白衣装」とつづり、白い透け透け素材のランジェリー姿でベッド上に座るショットを披露。さらに、ワインレッドのブラジリアンひもビキニでのバックショットや、布面積の少ない金色ビキニ水着ショットなどもアップし、DVD発売日までをカウントダウンした。

また、「happy Halloween」としたハロウィーン仮装も投稿。紺色を基調としたミニスカート姿のキョンシーのコスプレで「お菓子くれるー？？」と記した。

ファンやフォロワーからも「白が似合う」「きれいand可愛い」「色っぽい」「エチエチ」「セクシー」「プリっつ」「桃尻姿美しい」「カワイイお尻」「腹筋スゴ」「くびれがたまらない」「美しい曲線美」「メロメロになっちゃうなぁ〜」「ドキドキです」「最高ビジュ更新中」などのコメントが寄せられた。

秦は長野市出身。15歳だった05年8月にイエローキャブ新人オーディションでグランプリを受賞し、秦みずほとしてデビューした。12年2月に現在の本名に。16年ミス・ユニバース・ジャパン長野大会で準グランプリを受賞。同年に温泉ソムリエの資格、20年に入浴検定と銭湯検定を取得。「秘湯ロマン」は15年4月から旅人として出演している。