落語家の春風亭かけ橋さん（37）が11月1日、自身の公式Xを更新。同日に千葉県で開催されたボディメイク大会「第4回APF BEYOND CUP 2025」のクラシックサーフモデル部門178cm超級で第3位に入賞し、浴衣のポージングではベストパフォーマンス賞も受賞したことを報告しました。



【写真】マッチョな黒光り肌＆浴衣でポージング

かけ橋さんは「トレーナーさんの指導のもと、過去一のパンプと肌質感で挑むことができました」と振り返り、周囲の人たちに対し「このたびのダブル受賞は、日頃より応援くださるお客様、楽屋の皆様のお力添えあってのことです。心より感謝申し上げます。今後ともどうぞ宜しくお願いいたします」と感謝を伝えました。



大会が近づくと、地方公演先でも食事制限を続けたり、現地のフィットネスジムに出向いたりして体を維持してきたかけ橋さん。これまでの努力を見守ってきた落語家やファンからは、「見事な仕上がり」「ほれぼれする」「これはめでたい」「兄さんかっこいい！」など祝福のコメントが相次ぎました。



かけ橋さんは1988年8月18日生まれ。神奈川県横浜市出身。2012年5月、柳家三三さんに入門。2018年7月、春風亭柳橋さん門下。2022年7月、二ツ目昇進。身長180cm。趣味は筋トレとボディメイク。11月24日には「桂鷹治・春風亭かけ橋二人会」（横浜市吉野町市民プラザ4階ホール）、30日には「第25回 春風亭かけ橋落語会」（東京・南池袋minaikeZa）に出演予定。