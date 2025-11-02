人気アイドルグループ『HKT48』が鳥栖の本拠地に来場！ 試合前にスペシャルライブを開催
J２第35節の10試合が11月２日に各地で開催。駅前不動産スタジアムではサガン鳥栖対徳島ヴォルティスが行なわれる。
この一戦に、今秋に結成14周年を迎える人気アイドルグループ『HKT48』が来場。試合前にはスペシャルライブが開催された。
『HKT48』は、『AKB48』グループの第４弾として2011年に福岡で発足。BOSS E・ZO FUKUOKA１Fの常設劇場にて連日公演を行なっている。
『HKT48』の来場に、会場も盛り上がりを見せた。なお、ハーフタイムには、ビッチ内にてスタジアム大抽選会も実施されるようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】人気アイドルグループがスタジアムを華やかに彩る！ 駅スタに降臨した『HKT48』の厳選ショットを一挙公開！
この一戦に、今秋に結成14周年を迎える人気アイドルグループ『HKT48』が来場。試合前にはスペシャルライブが開催された。
『HKT48』は、『AKB48』グループの第４弾として2011年に福岡で発足。BOSS E・ZO FUKUOKA１Fの常設劇場にて連日公演を行なっている。
『HKT48』の来場に、会場も盛り上がりを見せた。なお、ハーフタイムには、ビッチ内にてスタジアム大抽選会も実施されるようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】人気アイドルグループがスタジアムを華やかに彩る！ 駅スタに降臨した『HKT48』の厳選ショットを一挙公開！