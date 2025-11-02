◇全日本大学駅伝（2025年11月2日 名古屋市熱田神宮〜三重県伊勢市伊勢神宮、8区間106・8キロ）

学生3大駅伝の第2戦、全日本大学駅伝は2日、27チームが参加して行われ、駒大が5時間6分53秒で2年ぶりに大会最多記録を更新する17度目の優勝を飾った。中大が2分1秒差の2位、青学大が2分35秒差の3位だった。

青学大は原晋監督が前日会見で「朝日にかける大作戦」を指令。そのエース黒田朝日（4年）は7区（17.6キロ）でが49分31秒の区間新記録をマークしたが、1区で11番手、2区で10番手と出遅れたことが響き、黒田にたすきが渡った時点でトップの駒大とは2分52秒差。優勝争いに絡めなかった。

7年ぶりの優勝を逃した原監督は「エースがエースの活躍をしてくれた。形はつくれたが、黒田朝日に渡る前に駅伝をしていないので、そこは箱根駅伝に向けて課題が残ったかなと思います」とレースを振り返った。それでも「出雲（駅伝）の大惨敗7位から形はつくれた。箱根に向けてレベルアップできる。力がないわけではない」と話し、「駒沢、国学院、青山、中央。4強が箱根を戦うんだろなと思います。箱根は私どもが獲りますよ！」と力強く3連覇を宣言した。