元AKB48の前田敦子（34）が1日放送のTBS「人生最高レストラン」（土曜後11・30）にゲスト出演。俳優の橋爪功（84）とのエピソードを披露した。

舞台共演を機に親交を深めた前田。公演期間中は、橋爪の楽屋に訪れ「気付いたら同じ楽屋にいました。毎日通ってたんですけど、気付いたら当たり前に」と明かした。

「全然しゃべらないんですよ私たち。仲良くなりすぎて後半は無言になってしまって。娘みたいになりすぎて、“お父さんちょっとうざい”みたいな」と話すと、MCの極楽とんぼ加藤浩次は「あなたね、（AKBの）センターやりたいくせにやりたくないって言ったり。おかしなとこあるよ！ダメよ！橋爪さんかわいそうだよね？」とツッコミ。前田は「橋爪さんにもそれは、はっきり言われます。今も言われます。“お前は頭おかしい”って」と明かして笑わせた。

ここで番組は、橋爪のインタビュー映像を公開。楽屋で前田がしゃべらなくなったことについて問われると「全然覚えてない。いちいちそんなこと考えてたら、あんなやつと楽屋一緒にできない。あっけらかんとしてるところがあるから」と語った。

加藤が「橋爪さんってうそつかない人？そこがいて気持ちいいってこと？」と問うと、前田は「そうです。思ったことをそのまま言ってくれる。“バカが！”とか。橋爪さんが全部笑いに変えてくれるというか。私のマイペースさをごまかしてくれてる」と感謝した。