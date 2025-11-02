¶ðÂç¤¬2Ç¯¤Ö¤ê17ÅÙÌÜ¤ÎV¡¡Á´ÆüËÜÂç³Ø±ØÅÁ¡¢ÃæÂç2°Ì
¡¡Á´ÆüËÜÂç³Ø±ØÅÁ¤Ï2Æü¡¢Ì¾¸Å²°»Ô¤ÎÇ®ÅÄ¿ÀµÜ¤«¤é»°½Å¸©°ËÀª»Ô¤Î°ËÀª¿ÀµÜ¤Þ¤Ç¤Î8¶è´Ö¡¢106.8¥¥í¤ÇÁè¤ï¤ì¡¢¶ðÂç¤¬5»þ´Ö6Ê¬53ÉÃ¤Ç2Ç¯¤Ö¤ê¤ËÀ©¤·¤¿¡£ÎòÂåºÇÂ¿¤À¤Ã¤¿Í¥¾¡²ó¿ô¤ò17ÅÙ¤Ë¹¹¿·¤·¤¿¡£
¡¡ÃæÂç¤¬2Ê¬1ÉÃº¹¤Î2°Ì¤ÇÂ³¤¡¢¸åÈ¾¤ËÄÉ¤¤¾å¤²¤¿ÀÄ³ØÂç¤¬3°Ì¡£Á°²óÂç²ñÇÆ¼Ô¤Ç10·î¤Î½Ð±ÀÁ´ÆüËÜÂç³ØÁªÈ´±ØÅÁ¤òÀ©¤·¤¿¹ñ³Ø±¡Âç¤Ï4°Ì¤Ë½ª¤ï¤ê¡¢»°Âç±ØÅÁ2Ï¢¾¡¤òÆ¨¤·¤¿¡£
¡¡¶ðÂç¤Ï5¶è¤Î°ËÆ£ÁóÍ£¤¬¶è´Ö¿·µÏ¿¤ÎÁö¤ê¤Ç¥È¥Ã¥×¤ËÎ©¤Á¡¢7¶è¤Îº´Æ£·½ÂÁ¡¢ºÇ½ª8¶è¤Î»³ÀîÂóÇÏ¤é¤¬¥ê¡¼¥É¤ò¹¤²¤ÆÆ¨¤²ÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡5°Ì¤ÏÁáÂç¡¢6°Ì¤ÏÄëµþÂç¡¢7°Ì¤ÏÁÏ²ÁÂç¡¢8°Ì¤Ï½çÂç¤Ç¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¤¬ÍèÇ¯¤Î¥·¡¼¥É¸¢¤ò³ÍÆÀ¡£º£Âç²ñ¤Ï27¥Á¡¼¥à¤¬»²²Ã¤·¤¿¡£