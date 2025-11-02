声優・小林親弘（４２）、白石晴香（３０）、伊藤健太郎（５１）、小西克幸（５２）、竹本英史（５２）らが２日、都内で行われた劇場先行版アニメ「ゴールデンカムイ『札幌ビール工場編』後編」の公開記念舞台あいさつに登壇した。

作品は２０１８年にスタートから８年目を迎えて初の劇場版。作品にちなみプライベートで思わず叫んでしまった瞬間を聞かれ、土方歳三役の中田譲治（７１）は「僕は冷静沈着だから、ほとんど叫ばないですね。たまに車を運転して『じゃまだこの野郎！』と言います」と明かすと、会場も迫力の圧にどよめいた。

中田が叫んだ後、ＭＣの伊藤から牛山辰馬役の乃村健次（５５）に「乃村さんは温厚ですよね」と振られると、乃村は「私もメジャーリーグを見ながら叫んでいます。今日、どうなったかな？」と、舞台あいさつ中にワールドシリーズ第７戦、ドジャース戦の真っ最中でソワソワした様子。三回の先発・大谷翔平の先制３ラン被弾を見てから舞台に上がったようで「『何やってんだよって』言いながら見ています」と舞台中も、大谷の動向を気になっていたようだ。