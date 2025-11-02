◆米大リーグ ワールドシリーズ第７戦 ブルージェイズ４―５ドジャース＝延長１１回＝（１日、カナダ・オンタリオ州トロント＝ロジャーズセンター）

ドジャースが３勝３敗で迎えた第７戦の敵地・ブルージェイズ戦に勝ち、球団史上初となる２年連続ワールドシリーズ制覇の偉業を達成した。連覇を果たすのは、１９９８〜２０００年に３連覇を果たしたヤンキース以来で２１世紀初の快挙。第５戦終了時点で２勝３敗と追い詰められたが、敵地で２連勝して頂点に立った。大谷翔平投手（３１）と山本由伸投手（２７）は移籍後２年連続での制覇、今季加入した佐々木朗希投手（２３）は１年目での頂点となった。

山本にとっては大きく進化を遂げた１年となった。３年連続ＭＶＰ＆沢村賞という圧倒的な結果をオリックスで残して海を渡った昨季。ポストシーズンでは活躍を見せてワールドシリーズ制覇に貢献したが、レギュラーシーズンでは右肩を痛めて約３か月間離脱。１８登板で７勝２敗、防御率３・００に終わって納得のいくシーズンではなかった。

だが、今季は開幕投手を託されると、チームで唯一１年間先発ローテを守り抜いて３０登板で１２勝８敗、防御率２・４８。ポストシーズンでも２登板連続完投をマークするなど４勝を挙げた。シーズン中からは自然とロバーツ監督、大谷らの口から「エース」という照合も口に出た。

山本は２１〜２３年にオリックスで３年連続のリーグ制覇を経験し、ドジャースに加入しても２年連続ワールドシリーズ制覇と“１人５連覇”。それだけでなく、侍ジャパンでも１９年プレミア１２、２１年東京五輪、２３年ＷＢＣの優勝に貢献し、誰もが認める優勝請負人となっている。

メジャー２年目にしてポストシーズン通算７勝はすでに日本人最多。来季は日本人史上初となるサイ・ヤング賞への期待も高まる。世界最高の投手への道はまだまだ続いていく。第７戦でも第６戦で９６球を投げながら炎の連投でチームを頂点に導いた。