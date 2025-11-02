◆米大リーグ ワールドシリーズ第７戦 ブルージェイズ４―５ドジャース＝延長１１回＝（１日、カナダ・オンタリオ州トロント＝ロジャーズセンター）

ドジャースが第７戦の敵地・ブルージェイズ戦で延長まで突入した接戦で逆転勝ちし、球団史上初となるワールドシリーズ（ＷＳ）２年連続制覇を達成した。前日に先発し、この日は９回途中から登板して胴上げ投手となりＷＳ３勝を挙げた山本由伸投手（２７）が、ワールドシリーズＭＶＰに輝いた。ＷＳは３勝、防御率１・０２と圧巻の成績をマーク。日本人では０９年のヤンキースの松井秀喜（ヤンキース）以来１６年ぶり、投手では初の快挙。日本人の胴上げ投手は１３年の上原浩治（レッドソックス）以来２人目となった。直後のインタビューでは「ブルペンにいくまで投げられるか自信は無かったですけど、わからないですけど、最高です。このチームで優勝できてうれしく思います」と白い歯を見せた。

３勝３敗で迎えた運命の第７戦、敵地・ブルージェイズ戦で４―４の９回１死一、二塁から６番手で登板。６回９６球を投げて５安打１失点、勝利投手となった第６戦から連投となったが、２回２／３を投げ、無失点とチームを救う投球を見せた。試合後には「すごかったです。無心で、野球少年に戻ったようなそんな気持ちでした。気付いたら試合が始まって、ブルペンにいて、負けていたけど、途中に追いついて、気付いたらマウンドにいました。最高な気分ですね」と感無量の様子だった。

９回は第５戦で先発したスネルがつくった大ピンチでマウンドへ。いきなりカークに死球を与え、１死満塁とサヨナラ負けの絶体絶命の状況となったが、バーショを二ゴロで本塁封殺に仕留めると、クレメントの当たりは左中間へ。左翼のＥ・ヘルナンデスと中堅パヘスが交錯したが、パヘスがつかみ捕った。ベンチでは大谷翔平投手（３１）が何度も何度も絶叫していた。

失点すれば即サヨナラ負けの延長１０回も３者凡退。相棒スミスの勝ち越しソロでリードをもらって迎えた延長１１回も無失点で抑えた。

山本はこの日、５回のドジャースの攻撃が終わると、第５戦に先発したスネルとともにベンチから外野のブルペンに移動していた。前日３１日（同１１月１日）の第６戦では、６回５安打１失点６奪三振。３試合連続完投はならなかったが、９６球を投げてポストシーズン（ＰＳ）通算６勝目は日本人最多記録を更新し、ダルビッシュ有、田中将大を２年目で超えた。普段なら先発翌日の連投はあり得ないが、この日は勝っても負けても今季最終戦。山本は試合前にグラウンドでキャッチボールを行っていた。

第６戦の試合後には「（第７戦は）できれば応援を頑張りたい（笑）」と話していたが、ロバーツ監督はこの日の試合前、「全員が登板可能だ」と説明。「彼（山本）自身は『もし調子が良ければぜひ投げたい』と。彼の姿勢はもはや肉体的な次元を超えていて、これはメンタルの領域だ。彼は私が見てきた選手の中でも、精神的に最も強い選手の１人」と称賛した。ＷＳ第２戦で完投勝利した山本は延長１８回の死闘となった第３戦で結局登板はしなかったものの、幻の１９回に向けてブルペンで登板準備する姿があった。レギュラーシーズンでもチームで開幕から唯一ローテを守ったエースがＰＳでも頼もしく投げ抜いた。