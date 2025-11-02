◆米大リーグ ワールドシリーズ第７戦 ブルージェイズ４―５ドジャース＝延長１１回＝（１日、カナダ・オンタリオ州トロント＝ロジャーズセンター）

ブルージェイズがドジャースに延長戦の末に敗れ、１９９３年以来３２年ぶり３度目の世界一はならなかった。

王手をかけて地元トロントに戻った６戦目でドジャースに惜敗。逆王手をかけられた一戦で４１歳のサイ・ヤング賞３度右腕シャーザーが５回途中４安打１失点の力投。打線は先発・大谷翔平投手を相手に、３回にビシェットが先制３ランを放ってＫＯ。２―３と迫られた６回にはヒメネスが適時二塁打を放って突き放した。

８回にマンシーにソロ弾を許して再び１点差に迫られたが、９回１死で伏兵ロハスに同点弾を撃たれた。世界一まであと２アウトとしながら追いつかれて延長戦に突入。１１回にスミスに勝ち越しソロを打たれ、その裏、３イニング目に入った救援の山本由伸を打てず、あと一歩及ばなかった。

試合終了の瞬間、静まりかえったロジャーズセンターにドジャースナインの喜ぶ声が響いた。ベンチに深く座り、ドジャースナインの姿を見続けていたゲレロの目には涙が浮かんでいた。