11月1日より、V6の全楽曲が主要音楽ストリーミングサービスで一斉配信開始となった。サブスク解禁を記念して、東京の新交通「ゆりかもめ」を舞台にした広告ジャック企画がスタートした。

配信初日から多くの反響を集め、Apple MusicのプレイリストランキングではV6が1位を獲得。世代を超えて多くのリスナーがV6の楽曲を再び楽しんでおり、サブスクリプション配信は幸先の良いスタートを切っている。 このサブスク解禁を記念して、東京の新交通「ゆりかもめ」を舞台にした広告ジャック企画もスタートしている。

V6は1995年11月1日にシングル「MUSIC FOR THE PEOPLE」でデビュー。奇しくも同じ日に、東京臨海新交通「ゆりかもめ」も開業した。

それから30年後の2025年11月1日――。V6の全楽曲一斉配信を記念し、ゆりかもめ1編成を特別仕様にジャックすることが決定した。

車内にはV6の歴代ジャケット写真が装飾され、デビューから30年の歩みを“走る展示空間”として表現。30年前に生まれた“ふたつの出発点”が再び交わる、特別なプロジェクトとなっている。