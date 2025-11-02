ドジャースが球団史上初のWS連覇！連投の山本由伸が神リリーフ！ブルージェイズとの歴史的死闘を制して2年連続の世界一



山本由伸 PHOTO:Getty Images

＜2025年11月1日（土）（日本時間2日）MLBワールドシリーズ トロント・ブルージェイズ対ロサンゼルス・ドジャース＠ロジャース・センター＞

ワールドシリーズ第7戦でドジャースが敵地でブルージェイズを延長11回の末に5-4で破って球団史上初の世界一連覇を達成した。

中3日でワールドシリーズ第7戦の先発を任されたのは大谷翔平（31）。

プレーボール直後の第1打席はブルージェイズ先発のシャーザー（41）から安打を放ち、三塁まで進んだが、ドジャース打線はあと一本が出なかった。

投げては1回、先頭打者のスプリンガー（36）に安打を許したが、続くルーカス（31）、ゲレーロ Jr.（26）は連続三振。

さらにゲレーロ Jr.三振の際に飛び出していた一塁走者のスプリンガーを二塁ベース前でタッチアウトに。運良く3人で切り抜けた。

2回は四球と2本の安打で2死満塁のピンチを背負った。だが、ヒメネス（27）を相手に大谷は159キロのストレートで空振り三振。先制点を許さず、大谷も思わず雄叫びを上げた。

しかし3回。先頭打者のスプリンガーに2打席連続の安打を与え、1死一、三塁で迎えたビシェット（27）に甘く入った初球のスライダーを打たれると、打球はセンターへの先制3ラン本塁打に。打たれた瞬間、大谷も思わずうなだれるほどだった。

それでもドジャースは挫けない。4回に1死満塁のチャンスを作るとテオスカー・ヘルナンデス（33）がセンターへ犠牲フライを打って1点を返す。

6回にもエドマン（30）がセンターへ犠牲フライを打った。やや浅めのフライだったが、三塁走者のベッツ（33）の激走でもぎ取り、1点差に迫った。

だが、ブルージェイズは強力。7回にヒメネスがタイムリー二塁打を放ち差を2点に広げる。

その裏からは第5戦でドジャース打線を封じたイェサベージ（22）を中2日でマウンドへ。32年ぶりの世界一へ向けて総力戦に打って出た。

3日前に苦戦した相手だったが、ドジャースは8回にマンシー（35）がソロアーチを放ち再び1点差に迫る。

するとブルージェイズは8回2死の時点でクローザーのホフマン（32）にスイッチ。あと4つのアウトを守護神に託した。

そして9回。ドジャースはロハス（36）がホフマンから本塁打を放って土壇場で同点に追いつくと、裏のブルージェイズの攻撃を凌いで試合は延長戦に突入。

前日に6回を投げて、9回1死満塁の場面から連投となった山本由伸（27）が後続の打者を抑え、ドジャースに流れを引き戻した。

勝負が決したのは延長11回、ドジャースはスミス（30）が勝ち越しの本塁打。この試合初めてのリードを奪うと、その裏のブルージェイズの攻撃。

山本はゲレーロ Jr.に二塁打を打たれるなど、1死一、三塁のピンチを背負ったが、最後はカーク（26）をスプリットで打ち取り、ダブルプレーでゲームセット。

まさにギリギリの戦いを制し、ドジャースが球団史上初のワールドシリーズ連覇を達成して2025年の幕を閉じた。

