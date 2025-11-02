◇MLBワールドシリーズ第7戦 ドジャース5-4ブルージェイズ(日本時間2日、ロジャース・センター)

ドジャースが2年連続の世界一を獲得しました。試合を締めたのは、2試合連続の登板となった山本由伸投手。試合後には目をうるませながら、今の思いを語りました。

この日の登板を「もう無心で、でも本当になんかこう野球少年に戻ったような、そんな気持ちでした」と振り返った山本投手。ドジャースは劣勢でこの日の試合を進めていましたが、9回に同点に追いつき、9回裏の1アウト1、2塁のピンチから山本投手を起用しました。その後、山本投手は11回まで続投。無失点で抑えきり、チームを世界一に導きました。

2勝3敗で迎えた前日の負けたら終わりの一戦では、先発登板し6回1失点で勝利に導いた山本投手。この日からの連投が決まった流れについては「昨日投げ終わって、一応備えてはいましたけど…」と明かし、「負けてたけど途中で追いついて、気付いたらマウンドにいました」と笑顔を見せました。

最後には、ホッとした笑顔で「最高な気分」と語った山本投手。大谷翔平選手も「世界一の投手」とたたえ、佐々木朗希投手も「僕ら投手が目指す姿」と語りました。