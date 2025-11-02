歌手和田アキ子（75）が司会を務めるTBS系情報番組「アッコにおまかせ！」（日曜午前11時45分）が来年3月で終了することが、2日の生放送で和田本人から発表された。今年10月に40周年記念特番が放送されており、その歴史に終止符を打つ。

エンディングで和田は「『アッコにおまかせ！』はおかげさまで、先月40周年を迎えました。私はずっと前から、この番組に関しては自分なりにしっかりと区切りをつけたいと思っておりました」と話すと、「40周年を目標にしておりましたが、迎えることができて。あっ、これが一番いいタイミングだなと思って、今日発表させていただきます。『アッコにおまかせ！』は来年3月をもって終了とさせていただきます」と発表した。

放送後には、番組公式X（旧ツイッター）でも「【お知らせ】」と題して報告。「アッコにおまかせ！」について「2026年3月29日をもって放送を終了することになりました。これまで40年以上の間観てくださった視聴者の皆様、ありがとうございました」「最後まで明るく楽しくお送りできればと思います。どうぞよろしくお願いいたします」と伝え、「アッコにおまかせ！制作スタッフ一同」で締めた。

◆アッコにおまかせ 1985年（昭60）10月6日スタート。和田アキ子の冠番組でTBS制作の番組としては最長寿番組。男性司会者は93年10月から峰竜太が務める。生放送トークバラエティー番組として始まったが、現在は情報バラエティー番組となっている。