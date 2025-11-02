元セクシー女優でインフルエンサーのタレント三上悠亜（32）が2日までに、自身のインスタグラムやストーリーズを更新。雑誌グラビアで訪れた銭湯ショットを投稿した。

「アヒル」「銭湯」「富士山」の絵文字を記し、薄いグレーのバンドゥビキニ水着で銭湯に入る姿を公開。富士山の壁画を前に、アヒルのおもちゃを頭の上に乗せておどけた表情を見せたり、湯船の縁に腰かけたバックショットなどもアップした。

ファンやフォロワーからも「いい湯だな」「可愛いぃぃぃぃぃぃぃぃい」「やばかわいい〜」「美しさとセクシー」「Cute＆sexy」「スタイルよすぎー」「でっか」「はみだしそう」「たまらんふぉー」「危ない」「女湯の女神」などのコメントが寄せられた。

三上は名古屋市出身。07年にAKB48の5期生オーディション合格も辞退。09年には第2期SKE48追加オーディションに合格した。14年に卒業。15年にセクシー女優デビューし、23年に引退。22年に個人事務所を設立し、現在はアパレルブランド「MISTREASS（ミストレアス）」やヘアケアブランド「Misshelly（ミスシェリー）」のプロデューサーを務めるなど、多岐にわたる活躍をしている。X（旧ツイッター）のフォロワー数880万超は世界の女性の中でも上位。YouTube「ゆあちゃんねる！」も人気で、SNS総フォロワー数は1800万超を誇る。