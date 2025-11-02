SixTONESの冠番組『Golden SixTONES』（日本テレビ系）が、本日11月2日21時より放送。芳根京子と桐生祥秀がゲスト出演する。

メンバーの田中樹とドラマ共演歴のある芳根は「専属のマネージャー役だったので」と当時を懐かしんだり、ジェシーのボケに大笑いしたりと、オープニングから和気あいあい。一方の桐生は、同世代のSixTONESを「かっこよくて、バラエティーもいける。何でもいけるイメージがある」とベタ褒め。田中も「たぶんダチになれると思う」と早くも意気投合する。

最初のゲームは、番組名物企画『サイズの晩餐』。“身の回りにあるアレにコレは入るのか？入らないのか？”を予想する新感覚の目利きゲームだ。今回は、『日テレ系カラダWEEK “夢中”で、カラダを幸せに！』にちなみ、スポーツ尽くしの全4問を出題。正解者へのご褒美グルメは、赤坂名物ビフテキ丼だ。ただし、1問間違えるごとにご褒美のサイズがどんどん小さくなっていく。

1問目は“コンビニの傘立ての穴をピンポン球は通る？通らない？”。予想の参考としてスタジオに卓球セットが用意されると、我慢できずに卓球対決が勃発。芳根VS松村の“熱血卓球ドラマ対決”にスタジオが笑いに包まれる。

サイズ感予想は、京本大我が「傘立ての穴はいっぱいあった方がいいから、1個1個の穴が小さいはず」という理由でピンポン球は通らないと予想する。一方、芳根と桐生は「今まで入らなかった傘がなかったから、大きめに穴を作ってるはず」という理由で通ると予想。また、正解VTRには、卓球選手 張本美和が登場する。

続く2問目“野球の塁間 トイレットペーパーの長さは届く？届かない？”では、元プロ野球選手 糸井嘉男が参戦。三塁からトイレットペーパーを転がしてホームベースまで長さが届くのかを検証する。衝撃の結末に、芳根も「アドレナリン出てます！すごい！」と大興奮。さらに、最強スプリンターの桐生がスタジオを疾走したり、京本の人間カーリングに芳根と桐生が必死のスイープをする一幕も。はしゃぎすぎたせいで桐生に緊急事態が発生し、スタジオは騒然となる。最後はスタジオで芳根が“生サイズの晩餐”を行う。

続いて、「ダンシング・ヒーロー」の曲にあわせて“バブリーダンス”を踊りながら、空間認知と変換する力が問われるクイズ『左右シンキングヒーロー』に挑戦。全員そろって3問連続で正解できれば、ご褒美グルメであるウニと牛肉の至高の一品“うにうし重”をゲットできる。ここでは、松井ケムリ（令和ロマン）が番組のコーナー進行役に初挑戦。ささいなボケも全て拾うケムリに、SixTONESは「久々にこんなに構ってくれる人に出会った！」と大喜びする。

“北へ行くには次の十字路を右折？左折？”、“このバッターは右打ち？左打ち？”など、普通なら簡単に答えが分かる問題も、方角が変わったり画面が反転したりと頭が混乱。ご褒美のためにお弁当を抜いてきた芳根も「頭がいっぱいいっぱい...」と大ピンチに。最後はSixTONESが芳根に全てを託すが、誰も予想しなかったまさかの結末に、コーナー進行役のケムリも「こんなことになっちゃうのかよ！」と困惑する。

