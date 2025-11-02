timelesz寺西拓人と人気芸人が高橋メアリージュンを“ハンサム”におもてなし！『トーク★ハンサム』第2弾の内容が公開に

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

timeleszの寺西拓人が人気芸人とタッグを組み、女性ゲストを“ハンサムにもてなす”新感覚トークバラエティ『トーク★ハンサム』の第2弾が、11月2日14時より日本テレビにて放送される。

■個性も魅力も異なる5人の“ハンサム”から、No.1に選ばれるのは？

『トーク★ハンサム』は、女性ゲストをハンサムなトーク力でどの番組よりも深掘るトーク番組。女性ゲストが密かに抱える悩みや本音に、顔もトークもハンサムな新世代芸能人が紳士に寄り添いながら耳を傾け、女性ゲストのこれまで語られることのなかった素顔に迫る。寺西とともに番組を盛り上げるのは、アインシュタイン・河井ゆずる、ニューヨーク・屋敷裕政、さや香・新山、ロングコートダディ・兎の新世代スター芸人だ。

今回のゲストは高橋メアリージュン。俳優として活躍する彼女の恋愛観を、個性も魅力も異なる5人の“ハンサム”たちが深堀りしていく。「ひげ剃りの無防備な瞬間が一番キュンとする」という高橋メアリージュンのために、「無防備・ひげ剃り選手権」を開催。5人それぞれが鏡に向かってひげ剃りを披露。いかに無防備にひげを剃れるか、そしてテレビでは見せない日常の姿で、メアリージュンをときめかすのは誰なのか。

さらに、「私がアイスをアーンしたときに、わざとスプーンを引いて食べられなかったときの男性の顔が好き」というフェチを告白したメアリージュン。スタジオで実際にアーンしてみると、出演者の油断した顔にスタジオが大盛り上がり。高橋メアリージュンが選ぶNo.1ハンサムはいったい誰なのか。

そして今回は、新企画も投入。返信しづらいLINEへの返信内容を、ハンサム5人が名前を隠して回答し、街頭インタビューで一般女性100名に投票してもらう新企画『マスクド★ハンサム』だ。「上司に夜ご飯誘われたけど行っていい？」や「今日のあなたの飲み会、女の子も参加するの心配だなぁ」というLINEへの返信を5人が真剣回答。LINEの返信が一番ハンサムなのは誰か。世の女性の気持ちをどれだけ理解しているのか、切実に1位を狙う出演者たちは意外な結果発表に大興奮する。

果たして、No.1ハンサムに選ばれるのは誰なのか？ “ハンサム力”で女性ゲストをときめかせる1時間を、ぜひチェックしよう。

■番組情報

日本テレビ『トーク★ハンサム』

11/02（日）14:00～15:00

出演：寺西拓人（timelesz）、河井ゆずる（アインシュタイン）、屋敷裕政（ニューヨーク）、新山（さや香）、兎（ロングコートダディ）

ゲスト：高橋メアリージュン

