NEK!、1stフルアルバム『MEME』からリード曲「GiMMiCK」を先行配信
NEK!が11月2日に横浜アリーナで開催されている＜バズリズム LIVE 2025＞の「BUZZER STAGE」に登場し、11月26日にリリースする1stアルバム『MEME』から、リード曲「GiMMiCK」を11月19日に先行配信することを発表した。
「BUZZER STAGE」とは今年新設されたニューカマーアーティストをピックアップしたステージで、NEK!は2日目のトップバッターとして出演。会場に集まった感度の高いオーディエンスをNEK!らしい攻撃的なパフォーマンスで沸かせる中、このステージで「GiMMiCK」の先行配信情報を解禁した。発表に合わせて楽曲のPre-add/Pre-saveも開始されている。
『MEME』は10曲で構成されたNEK!初のフルアルバムで、初回盤Aにはボーナストラックが2曲、初回盤Bには1曲が収録される。さらに初回盤Aには『ファッション誌「MEME」(36Pフォトブック)』、初回盤Bには『NEK!のミームラジオ(オーディオコメンタリー(音声のみ))』という封入特典も収録するとのこと。
また、NEK!は2026年1月4日にはShibuya eggmanにて＜Girl’s UP!!! vol.395-NEW YEAR SPECIAL TWO MAN SHOW!!-＞にも出演する。11月5日にメジャーデビューをするガールズバンド・TRiDENTとのツーマンライブで、チケットは11月3日正午から先着順での販売予定となっている。
なお、NEK!は本作のリリースを記念したワンマンライブを11月28日に横浜ReNY betaにて開催予定。チケットは完売しており、2026年2月8日からは自身最大級となる全国ツアー＜NEK! 2nd ANNIVERSARY LIVE TOUR 2026＞が開催される。
「GiMMiCK」先行配信
2025年11月19日(水)配信スタート
事前登録：https://lnk.to/NEKI_MEMEPR
1st Album『MEME』
発売日：2025年11月26日(水)
CD予約：https://pcim.lnk.to/meme_CD
品番/価格/仕様/JANコード
■初回盤A
品番：PCCI000000028
価格：4,500円(税込)
仕様：三方背ケース仕様
内容：
CD：10曲＋ボーナストラック(2曲)
ポスターブックレット
封入特典：
ファッション誌「MEME」(36Pフォトブック)
■初回盤B
品番：PCCI000000029
価格：3,900円(税込)
仕様：紙ジャケ仕様
内容：
CD Disc1：10曲＋ボーナストラック(1曲)
ポスターブックレット
封入特典：
CD Disc2：NEK!のミームラジオ(オーディオコメンタリー(音声のみ))
■通常盤
品番：PCCI000000030
価格：3,300円(税込)
仕様：紙ジャケ仕様
内容：
CD：10曲
ポスターブックレット
封入特典：ネキミームステッカー (ランダムステッカー(全4種))※初回生産分限定
CD収録内容（全形態共通）Frog FlogGiMMiCKbiT bY biTJumpingTic Tac ToeマリンスノウScrap Bookrip-offDear meOOAK
初回盤Aボーナストラック(パッケージのみ)fake?Clock up!
初回盤Bボーナストラック(パッケージのみ)color chord
■ショップ別オリジナル特典：
タワーレコードおよびTOWER mini全店、タワーレコードオンライン：ステッカー(メンバー4種ランダム)
HMV・HMV＆BOOKS：A5クリアファイル
Amazon：メガジャケ
楽天ブックス：アクリルキーホルダー5cm
セブンネット：アクリルカラビナ
ネオウィング/CD Japan：2L判ブロマイド
＜NEK! 1st アルバム『MEME』リリース記念ワンマンライブ＞
2025年11月28日 (金)神奈川・横浜ReNY beta
開場 18：30 ／ 開演 19：00
NEK! 『MEME』発売記念イベント@タワーレコード渋谷店
日時：2025年11月29日(土) 16:00START（集合：15:30）
場所: タワーレコード渋谷店5Fイベントスペース
内容：アコースティックライブ＋CDサイン会
参加方法などの詳細はこちら：https://towershibuya.jp/
＜NEK! 2nd ANNIVERSARY LIVE TOUR 2026＞
2026年2月8日 (日) 東京・渋谷eggman
開場 :17:30 ／ 開演 :18:00
2026年2月28日 (土) 神奈川・横浜・BAYSIS
開場 :16:30 ／ 開演 :17:00
2026年3月15日 (日) 埼玉・HEAVEN’S ROCK さいたま新都心 VJ-3
開場 : 16:30／ 開演 :17:00
2026年3月20日 (金・祝) 宮城・仙台・ROCKATERIA
開場 : 16:30／ 開演 :17:00
2026年3月21日 (土) 福島・club SONIC iwaki
開場 : 16:30／ 開演 :17:00
2026年3月28日 (土) 愛知・NAGOYA JAMMIN’
開場 : 16:30／ 開演 :17:00
2026年3月29日 (日) 愛知・豊橋clubKNOT
開場 : 16:30／ 開演 :17:00
2026年4月10日 (金) 熊本・熊本B.9 V2
開場 : 18:30／ 開演 :19:00
2026年4月11日 (土) 福岡・DRUM SON
開場 : 16:30／ 開演 :17:00
2026年4月18日 (土) 兵庫・music zoo KOBE 太陽と虎
開場 : 16:30／ 開演 :17:00
2026年4月19日 (日) 大阪・梅田シャングリラ
開場 : 16:30／ 開演 :17:00
2026年4月26日 (日) 東京・渋谷クラブクアトロ
開場 : 16:00／ 開演 :17:00
チケット情報：
券種・料金：
全自由 5,000円（税込）
※ドリンク代別途
※未就学児童入場不可
※公演中止・延期の場合を除き、お客様のご事情による払い戻しはできませんのでご了承ください。
お1人様 4枚まで／WEB受付のみ／紙・電子チケット選択可
