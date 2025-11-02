大谷翔平＆山本由伸＆佐々木朗希のドジャース、ワールドシリーズ連覇 MLB公式がチャンピオンビジュアル披露
米MLBのワールドシリーズ第7戦が、日本時間2日に行われ、大熱戦となっている。大谷翔平、山本由伸、佐々木朗希を擁するロサンゼルス・ドジャースが勝利し、連覇を達成した。
【写真】ドジャース、ワールドシリーズ連覇 チャンピオンビジュアル
この日のドジャースは、大谷が先発し、前日先発の山本もマウンドにあがる、まさに死闘となった。9回表に同店に追いつくと、11回表、ウィル・スミスの勝ち越しソロホームランで勝ち越した。
MLB Jpanの公式Xでは「ロサンゼルス・ドジャースが2025年 #ワールドシリーズ 優勝」「連覇達成！」とチャンピオンのビジュアルが公開。中心はもちろん大谷、山本、佐々木も描かれた。
「鳥肌、、、」「すごすぎる！ここまですごい試合は見たことない！」など、多数の祝福の声が寄せられている。
