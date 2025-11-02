「ワールドシリーズ・第７戦、ブルージェイズ４−５ドジャース」（１日、トロント）

ブルージェイズが激闘の末に敗れ、１９９３年以来となるワールドシリーズ制覇を逃した。昨季、地区最下位からのＶ字回復はならなかった。

九回、１死から守護神のホフマンがロハスに同点ソロを浴び、試合は延長戦にもつれ込んだ。延長十回、１死満塁のピンチをしのぎきったが、十一回２死からビーバーがスミスに決勝ソロを被弾。その裏、好機を作るも得点することができなかった。

試合は三回にビシェットの３ランで先制。ドジャース打線の粘りにあって１点差に迫られた六回には、相手のスキを見事に突いた。一塁走者のクレメントがカウント３−１から完璧なスチールを決めた。そしてフルカウントからヒメネスが右中間を破る適時二塁打を放ち、貴重な追加点を奪った。

投げてはスクランブル態勢を敷き、七回からは新人右腕のイエサベージを中２日で投入。八回にマンシーにソロ本塁打を被弾すると、八回２死から守護神のホフマンを投入した。

守備でも外野手が好守を連発し、ゲレーロＪｒ．もエドマンのライナーを横っ跳びで好捕するなど、失点したイニングはいずれも大量失点になってもおかしくない状況だった。だが好守で最少失点で踏ん張ったブルージェイズ。だが最後に力尽きてしまった。

昨季は地区最下位にあえぐなど、苦しいシーズンもあったが、ゲレーロＪｒ．を中心に若手が躍動。今シリーズは新人右腕のイエサベージが驚異的な奪三振数をマークするなど躍動。ドジャース打線を完璧に封じた。

第３戦では延長１８回、６時間３９分の死闘に敗れるも、第４戦、第５戦で連勝し、王手をかけて本拠地に戻ってきた。第６戦は山本由伸投手に抑え込まれたが、最終決戦でまさかの展開が待っていた。