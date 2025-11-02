「全日本大学駅伝」（２日、熱田神宮〜伊勢神宮＝８区間１０６・８キロ）

大学三大駅伝の第２戦が行われ、駒大が５時間６分５３秒で２年ぶり１７度目の優勝を飾った。５位に終わった初戦出雲駅伝からの巻き返しに成功。３大会ぶりの優勝を狙う来年１月の箱根駅伝に弾みをつけた。

駒大は１区小山翔也（３年）がトップと１秒差の４位で上々のスタートを切ると、２区の谷中晴（２年）も区間３位の走りで３位をキープ。３区の帰山侑大（４年）も区間３位で首位に。４区の安原海晴（３年）は区間５位の走りで、４位で後半へ突入した。

ここで当日変更で５区に投入された主力の伊藤蒼唯（４年）が区間新記録の走りで３人を抜き、そのまま独走。２３年に創価大の吉田響がマークした記録を１７秒更新し、２位国学院に５２秒差をつける快走で、一気にレースの主導権を握った。

６区村上響（３年）も安定した走りで首位を守り、２位中大と１分４秒差で７区のエース佐藤圭汰（４年）へ。恥骨の骨折の影響もあり、出雲駅伝を欠場した佐藤だが、仕上がり途上の中で貫禄の走りをみせて、追い上げてきた２位青学大に１分５５秒差でアンカーの山川拓馬（４年）へ。アンカーの山川がそのまま逃げ切った。