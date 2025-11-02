『グラビア界の大本命』として話題の、俳優の福井梨莉華さんが、自身の1st写真集『あいの道しるべ』発売記念会見を行いました。



【写真を見る】【 福井梨莉華 】グラビア開始からわずか1年で写真集 俳優としては「刃物を使う役」に意欲





去年グラビアを始めたばかりの福井さんは、“写真集を出せるとは思っていなかった。（始めて）1年で出せるというのが嬉しいです”と、喜びの表情。撮影に向けては“たくさんのタレントさんの写真集を見て研究した”と明かしていました。







作品は、インドネシアのバリ島で撮影。福井さんは、“撮影前日は、初めての海外ロケで楽しみな気持ちもあったんですけど、受験前日のような緊張感もあった。1年間グラビアで学んできたことを出そうと思っていた”と、撮影前の心境を振り返りました。





“壁の無い、自然と一体化したようなヴィラに1泊できた。大自然が広がっていて、野良猫がいたりヤモリがいたりして、朝起きたら鳥や虫の鳴き声がたくさん。こんな経験がこの先の人生でできるのかなって、印象深かった”と、海外での貴重な体験をしみじみ語りました。









写真集撮影にあたり「動物とのふれあい」をリクエストを出したという福井さん。“ラクダとネコちゃんと野良犬がいて、写真集の中にも野良犬に吠えられているカットがあります”と、ニッコリ。“ラクダに乗るのも初めて。首が長くて抱き心地が良い。また会いたい。ギューっとしたいです”と、満足げにしていました。

また、福井さんは、今後の活動について“私は、たくさんの顔を持つ人でありたい。2025年は挑戦してきた1年だったので、2026年は2025年に頑張ってきたことを形にする年にしたい。頑張ります”と、意気込みを披露。







“占いに行った時に「刃物を使う役をやるとハマるよ」と言われたので、いつか刃物を使った役をやりたい。言われた時は「殺人鬼かな？」って思ったんですけど、占い師さんに「料理人とか医師とか」と言われたので、お医者さんの役をやりたい”と、まっすぐな瞳で語っていました。

【担当：芸能情報ステーション】