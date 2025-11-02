『アッコにおまかせ！』来年3月放送終了へ 今年10月に40周年特番を放送
1985年より、TBS系にて放送されている情報番組『アッコにおまかせ！』が、来年3月で放送終了を迎えることが、本日の放送で明らかになった。
【写真】和田アキ子、美人姪っ子と2ショット
歌手の和田アキ子がMCを務め、40年にわたり政治から芸能ニュースまで幅広く扱ってきた本番組。本日11月2日の放送内にて、来年3月の放送終了が和田の口から明かされた。
和田は放送終了を告げるとともに、「本当に、こうしてやってこられたのは、スタッフの皆さんはもちろん、出演してくださった準レギュラーの皆さん、そして何より、日曜日の11時45分、このチャンネルに合わせてくださった視聴者の皆さんのおかげだと深く感謝しております。40年間本当にありがとうございました」と頭を下げた。「これからは1回1回を大切に、皆様と共に明るく楽しくお届けしていきたいと思っております。よろしくお願いいたします」とすると、スタジオでは拍手も。
『アッコにおまかせ！』は、今年10月5日に40周年記念2時間特番が放送されたばかり。放送後、和田はインスタグラムで「こうして40周年を迎えられたのはスタッフ、準レギュラーとして出演してくれる皆、そして何よりも、いつもご覧いただいている視聴者の皆さんのおかげです」「これからは、もう一度気を引き締めて、1回1回の放送を大切に、心を込めて皆様にお届けしたいと思います」とつづっていた。
【写真】和田アキ子、美人姪っ子と2ショット
歌手の和田アキ子がMCを務め、40年にわたり政治から芸能ニュースまで幅広く扱ってきた本番組。本日11月2日の放送内にて、来年3月の放送終了が和田の口から明かされた。
和田は放送終了を告げるとともに、「本当に、こうしてやってこられたのは、スタッフの皆さんはもちろん、出演してくださった準レギュラーの皆さん、そして何より、日曜日の11時45分、このチャンネルに合わせてくださった視聴者の皆さんのおかげだと深く感謝しております。40年間本当にありがとうございました」と頭を下げた。「これからは1回1回を大切に、皆様と共に明るく楽しくお届けしていきたいと思っております。よろしくお願いいたします」とすると、スタジオでは拍手も。