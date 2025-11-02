◆米大リーグ ワールドシリーズ第７戦 ブルージェイズ４―５ドジャース＝延長１１回＝（１日、カナダ・オンタリオ州トロント＝ロジャーズセンター）

ドジャース３勝３敗で迎えた第７戦の敵地・ブルージェイズ戦に勝ち、球団史上初となる２年連続ワールドシリーズ（ＷＳ）制覇の偉業を達成した。連覇を果たすのは、１９９８〜２０００年に３連覇を果たしたヤンキース以来で２１世紀初の快挙。第５戦終了時点で２勝３敗と追い詰められたが、敵地で２連勝して頂点に立った。大谷翔平投手（３１）と山本由伸投手（２７）は移籍後２年連続での制覇、今季加入した佐々木朗希投手（２３）は１年目での頂点となった。

大谷にとっては昨季とは違った思いの詰まったＷＳ制覇となった。今季はチーム最多１５８試合に出場。自己最多５５本塁打を放つなど１番打者としてチームの打線を引っ張っただけでなく、６月からは投手にも復帰してポストシーズンでも投打の二刀流で大暴れだった。そんな大谷が昨季終了後から今季最大の目標に掲げていたのがチームの連覇だった。

昨年１２月には「もちろん連覇したいというのが一番。メジャーリーグの中で優勝するというのは毎年、必ずどこかしらのチームが優勝するものではあるんですけど、連覇となってくると話はもちろん別で、それだけでかなり回数が限られてくる。それだけ特別な難しい難易度のことだと思っていますし、そこが来年一番やりたいことではあるかなと思う」と口にしていた大谷。それでもＷＳ第６戦を終えて３勝３敗という大一番の第７戦を制した。

２４年２月には真美子夫人との結婚を発表し、今年４月には第１子の長女が誕生した。新しい家族ができたことで、当然生活も一変した。７月には「基本的には午前中にお風呂に入れたりとか、帰ってきた後は僕が面倒を見る感じ」と明かしたこともあった。これまでは何よりも野球を最優先にしてきた大谷にとって、大きな意味を持つシーズンになったことも事実だ。

さらに今季は６月から投手に復帰。昨季は２３年９月に受けた右肘手術の影響で打者専念だったが、初めて二刀流で頂点に立った。ＷＳでも２試合先発を任された。「プレーヤーとしてもそうですし、どちらかひとつでやっていたとしてもどこまでできるかはわかることではないので、もちろん長く続けたいなと思っています」。これまで何度も投打の二刀流の道を突き進むことに雑音があったが、迷うなく突き進んだことで、選択が間違いでなかったことを証明し続けて伝説を作り続けている。