TBS「アッコにおまかせ！」2026年3月で放送終了 和田アキ子が生報告「これが1番いいタイミング」
【モデルプレス＝2025/11/02】歌手の和田アキ子が、2025年11月2日放送のTBS系情報番組「アッコにおまかせ！」（毎週日曜11：45〜）に生出演。2026年3月で番組を終了することを発表した。
【写真】「アッコにおまかせ！」40周年生放送に登場した大物
和田は「『アッコにおまかせ！』は先月40周年を迎えました。私はずっと前からこの番組に関しては自分なりに、しっかりと区切りをつけたい思っておりました。そして、40周年を目標にしておりましたが迎えることができて、『これが1番いいタイミングだな』と思って発表させていただきます」と番組終了を報告。終了時期については「来年の3月をもって終了とさせていただきます」と伝えた。
続けて、「本当に今までやってこれたのは、スタッフの皆さんはもちろんですけれども、出演してくださった準レギュラーの皆さん。そして何より日曜日のお昼、11時45分にこのチャンネルに合わせてくださった視聴者の皆さんのおかげだと深く感謝しております。40年間本当にありがとうございました」と視聴者への感謝を伝えた和田。残りの放送については「これからは1回1回を大切に皆さんとともに明るく楽しくお届けしていきたいと思います。長い間ありがとうございました」と語り、頭を深々と下げた。
また、10月5日には放送開始40周年を迎え、「40周年記念SP」も放送された同番組だが、和田は「本当に皆さんに楽しいパーティーもしていただいて。特番もやっていただいて。その時にも言いたかったんですけれど…」と明かしつつ、「こういうことを言うと泣いちゃう癖があるんで…私の泣き方はみんな引くんですよ（笑）」と冗談を交えつつ語っていた。
なお、同番組は1984年10月から和田と古舘伊知郎が司会を務めた番組「ゆうYOUサンデー！」としてスタート。1985年4月には番組名が「アッコ古舘のあっ！言っちゃった」に、同年10月には「アッコにおまかせ！」に変更されて現在まで放送されており、40年間多くの人々に親しまれてきた長寿番組として知られている。（modelpress編集部）
情報：TBS
【Not Sponsored 記事】
